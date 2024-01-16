立法會18個委員會正副主席無競爭當選　多名新丁掌舵

立法會18個事務委員會今日（16日）分別選出新一年度正、副主席，其中有多位議會新丁首次掌舵，如食物安全及環境衞生事務委員會分別由「A4聯盟」楊永杰和梁文廣當選正副主席。



全部委員會的正、副主席早前已透過協調達成共識，均只有一項提名，即新任正、副主席在無競爭下當選。



立法會事務委員會每個年度均會選出正副主席。（資料圖片/黃浩謙攝）

各委員會正副主席名單如下：

1.經濟發展事務委員會主席為新民黨葉劉淑儀、副主席為商界嚴剛

2. 食物安全及環境衞生事務委員會主席為「A4」楊永杰、副主席為「A4」梁文廣

3. 交通事務委員會主席為民建聯陳恒鑌、副主席為新民黨李梓敬

4.發展事務委員會主席為經民聯盧偉國、副主席為選委界林筱魯

5.人力事務委員會主席為選委界林振昇、副主席為民建聯顏汶羽

6.民政及文化體育事務委員會主席為選委界馬逢國、副主席為工聯會陳穎欣

7.福利事務委員會主席為選委界管浩鳴、副主席為選委界江玉歡

8.政制事務委員會主席為新民黨黎棟國、副主席為民建聯陳勇

9.保安事務委員會主席為民建聯陳克勤、副主席選委界簡慧敏

10.衞生事務委員會主席為選委界陳凱欣、副主席為醫療衛生界林哲玄

11.環境事務委員會主席為民建聯劉國勳、副主席為選委界陳紹雄

12.司法及法律事務委員會主席為建制派「班長」廖長江、副主席為法律界林新強

13.資訊科技及廣播事務委員會主席為民建聯葛珮帆、副主席為新民黨容海恩

14.財經事務委員會主席為金融服務界李惟宏、副主席為選委界蘇長荣

15.房屋事務委員會主席為工聯會吳秋北、副主席為民建聯鄭泳舜

16. 教育事務委員會主席為經民聯梁美芬、副主席為選委界周文港

17.工商及創新科技事務委員會主席為經民聯林健鋒、副主席為選委界吳傑莊

18.公務員及資助機構員工事務委員會主席為工聯會梁子穎、副主席為民建聯林琳

環境局公布垃圾徵費後，收費水平、廚餘回收和執法問題備受關注。（資料圖片 / 江智騫攝）

議員關注垃圾徵費 憂「垃圾圍城」

新一年度委員會開始之際，各委員都提出自己關注議題，爭取在會議上討論。食物安全及環境衞生事務委員會提到垃圾徵費事宜。民建聯漁農界立法會議員何俊賢指，市民對政策實施細節不了解而感到憂慮，呼籲相關部門在政策實行前後到事務委員會解釋，免得出現「垃圾圍城」問題。楊永杰表示，垃圾徵費或涉及其他委員會，將考慮與環境事務委員會舉行聯合會議。

新思維立法會議員狄志遠在政制事務委員會上提到，立法會和區議會的組成也在近年重組，但政府有不同諮詢委員會可以吸納專家、市民意見，期望立法會未來可以強化委員會運作，才能成功吸納多元聲音。除此之外，狄志遠關注香港政制發展，直言不想將該議題「擺喺櫃桶底」，指《基本法》列明港人「雙普選」的權利，期望委員會可預留時間讓議員商討該議題。

保安會關注口岸安排、23條立法

就保安事務委員會議程方面，李梓敬建議討論口岸安排，包括開放時間、設計，是否足以配合未來「兩地一檢」的做法。民建聯立法會議員葛珮帆則關注《基本法》第23條立法進展，期望委員會可盡快得到更多相關資訊以展開討論。