渣打馬拉松2024｜政壇跑手全面睇　林定國夫妻檔完成十公里賽事

渣打馬拉松今日（21日）舉行，逾七萬名跑手參與，當中不乏政壇運動健將，落場的包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、財經事務及庫務局副局長陳浩濂及多名立法會議員，其中林定國更是與太太攜手挑戰十公里賽事。



李家超主持起步禮：繼續推動國際大型盛事

特首李家超今晨到場主持起步禮時表示，樂見本地向海外健兒都活力十足，現場氣氛相當熱鬧，又說2024年的香港盛事連連，不單為市民掀起一浪浪的歡樂氣氛，亦能吸引海外旅客來港，振興本港經濟，承諾港府會繼續推動、推廣在港舉行國際大型盛事，展現香港盛事之都的魅力，鞏固香港的國際城市地位。

陳茂波披「852」號碼布參賽

陳茂波披「852」號碼布，以「嘉賓跑手」身份參加距離約兩公里的「領袖盃」比賽，其後他在社交平台發帖指在比賽路上，得到沿途市民的打氣，形容歡呼聲相當熱鬧，充分體現了香港的活力。陳茂波最終在「殿堂盃」取得亞軍。

林定國伉儷挑戰十公里賽事：感覺十分正！

林定國伉儷則挑戰十公里賽事。林定國稱自己已有幾年無跑這麼長的距離，之前也沒有太長時間鍛鍊，但今晨見到比賽人頭湧湧，完全恢復到疫情前的情況，認為可以與眾同樂，「感覺真的十分正！」

陳浩濂感恩天公作美完成賽事

熱愛跑步的陳浩濂於今日完成了人生第19次的「半馬」。他表示，今日天公作美，感恩能在舒適的天氣下比賽。他又指感謝參賽者、在旁打氣的市民、工作人員都互相鼓勵和支持，體現出香港人的團結互助的精神。

霍啟剛偕郭晶晶參賽 鄭泳舜感謝「跑友」打氣

議員方面，馬拉松「常客」的民建聯立法會議員鄭泳舜完成賽事後，隨即在社交平台直播分享喜悅，後來他又在社交平台發帖感謝「跑友」、義工及市民沿途為參賽者打氣，表示期望今年接下落來的體育盛事。

立法會議員霍啟剛及其太太郭晶晶今日亦有參賽，他們更手拖手起步衝線，不少參賽者爭先與二人合影。