港鐵雨季前加強應對極端天氣　紅雨時在高風險車站出入口加派人手

去年9月至10月極端天氣現世紀暴雨，港鐵站水浸及有乘客滯留，港鐵表示檢視現有應對措施，會在今年雨季前採取加強措施。立法會鐵路事宜小組委員會討論港鐵在惡劣天氣下的應對措施，港鐵香港客運服務常務總監楊美珍表示，會在今年雨季前採取加強措施，針對較高風險的車站出入口制定額外預防措施，港鐵在紅色暴雨警告期間，加強監察因地理位置、周邊環境或以往水浸紀錄而識別為具較高水浸風險的出入口，並按需要安裝防洪板或關上防水門。



田北辰要求港鐵承諾日後掛九號風球先通知乘客

實政圓桌立法會議員田北辰提到，去年颱風小犬襲港時乘客因港鐵露天段停駛而滯留，他要求港鐵承諾將來收到天文台通知轉掛九號風球時又或無預兆下掛，要首先通知所有受影響的乘客。針對黃大仙站B出口因突如其來暴雨要靠人手關防水門，導致出現水浸，要求每次黑雨警告黑雨黑點站加派人手看顧出入口，和加裝水位感應器。

楊美珍承諾日後當知道要改掛9號風球，港鐵會在車上廣播列車在何處停駛，讓乘客作出選擇及安排。車務營運及本地鐵路總管李婉玲說，據過往經驗和附近地理環境，港鐵現時有26個車站及42個出入口屬於高風險地點，日後在紅雨警告時，會安排額外人手到這些地點準備。

張欣宇關注鐵路維修工作指引

香港新方向立法會議員張欣宇關注，去年9月初「世紀大暴雨」期間，黃大仙站有員工進入隧道清理積水，水深超過1米，港鐵有否惡劣天氣下的鐵路維修和工作指引。楊美珍表示當時進入隧道的員工是為檢查水渠有無塞，強調他們有經過專業判斷、衡量過風險，知道已再無水湧進隧道才入隧道，港鐵日後會參考消防處指引，為員工提供額外裝備，確保他們極端天氣工作期間的安全。

經民聯立法會議員盧偉國認為，雖然颱風期間有乘客滯留車站情況不理想，但繼續在露天段行駛以疏導乘客不科學，乘客和工作人員安全都需要顧及，無論是的士、小巴等，亦不用能錢叫司機「去博」來解決問題。委員會主席易志明回應指，香港出現奇怪現象，市民八號風球繼續通街走，同時期望公共交通繼續營運，政府應多下功夫宣傳颱風不要外出。