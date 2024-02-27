垃圾徵費｜30疑問一個月無答 江玉歡：我人微言輕？非急市民所急
選委界立法會議員江玉歡1月26日曾去信環境及生態局局長謝展寰，就垃圾徵費提出三十個疑問，事隔一個月，她稱至今未收過當局的回應，批評當局連日宣傳，但視立會議員及市民真實的詢問不顧，並非反映局方是急市民所急。她又指計劃原定4月推行，其提問應早有答案，將再去信局方，催促他們回答。
江玉歡在社交平台發文指，她當日去信環境及生態局長謝展寰就巿民提出的三十個認真的疑問，可惜沒有回應。
我懇切地尋求局方肯定的答案及澄清。可惜發函一個月，電話冇個，連interim reply 也沒有。我以為我電郵有問題，但助手查過fax，email及收件，完全唔覺收過。
她指，局方連日宣傳，但視立會議員及市民真實的詢問不顧，這並非反映局方是急市民所急。她會再去信局方，催促他們回答。
她指，計劃原訂四月實施，她提出的問題的答案早應在局方的腦海，不明白為何至今未有答案。
為何會要用長時間回覆？究竟是局方唔諗住答人微言輕的我，定或係諗緊點答？
江玉歡就垃圾徵費向環境局提出30問一覽
1.政府會否設立專門的回收站點，用於回收聖誕樹、過年的桃花、年桔及其他大型年花? 若市民需要貼上指定標籤才可將其丟掉，則市民唯有減少購買年花及節日裝置。
2. 在棄置大型垃圾時，若垃圾站及物業管理公司員工與住戶因標籤問題而發生爭執，員工有否有責任立即保存證據並通知執法人員? 同時，如何確保員工能辨別有關住戶，以及員工是否有權要求住戶提供身份證明文件?
3. 若市民已在大型垃圾上貼上標籤，而清潔工拒絕接受，抑或物管公司徵收不合理的額外附加費，市民應如何做?
4. 若有市民在沒有使用指定袋的情況下，將家居或日常垃圾丟進商場的小型垃圾容器內或公司的垃圾桶內，清潔人員在清理時是否需要先將該類垃圾放進指定袋後才可棄置?
5. 環保署早前指若物件太大未能塞入指定袋，便需要在物品上貼上價值11元的標籤貼紙，例如棄置地拖棍都要貼11元標籤，似乎有些喧賓奪主，而若讓市民鋸開兩段入袋又相當不切實際。對此，當局有無更為合理且科學的處理方法?
6. 購買指定袋及標籤是否有送貨服務，以及售賣指定袋是否限量？另外，政府是否會確保不同尺寸的指定袋能穩定供應若供應不足，政府有何應變措施？
7.獨居老人及傷殘人士怎樣購買指定袋及標籤？關愛隊會負責提供協助嗎？
8.嬰兒及有需要使用尿片者，會否得到政府的額外津貼?
9.當局會否於郊野公園、海灘、公園、露營地及週末外傭聚集的地方設置指定袋售賣點？此外，外傭在週日多採用大型纸皮休息，如果她們要丢棄纸皮，是否需要貼上標籤；政府是否會安排人員收集?
10.一些工廠可能有大量可棄置存貨，從前他們常會整盒丢棄。若其不透過非壓縮型垃圾車棄置，是否需要將大紙箱內的物件分拆放入指定袋中才能棄置？若是，這樣是否會制造更多垃圾？他們可否直接在大纸箱上貼11元的標錢?
11. 「四電一腦」已涵蓋在生產者責任計劃内，當市民丢棄「四電一腦」時，是否還需貼上標籤？若是，是否存在雙重徵費？
12.市民購買膠袋已支付膠袋稅，為了環保考慮，政府可否容許商戶售賣指定袋以替代原先的膠袋而減少浪費?
13.部份市民午膳時會買外賣飯盒到公園進食，其用餐後能否將飯盒等廢物直接丢入公園的垃圾桶；若否，有無相關處罰措施？以及公園等公用設施日後是否還會提供一般的拉圾桶?
14.有洗衣店工作人員詢間，若客戶拿來裝載磅洗或乾洗衣服的膠袋不可作垃圾袋，則洗衣店只能用指定袋來丢棄每天收取的大量膠袋，將造成二次浪費，且不利環保及回收再利用。對此情況，當局有何應對措施？
15.有私人屋苑居民投訴，因垃级徵費而蒙受管理費的大幅增加，當局將如何規管這一現象?
二、違規行為的執法責任及處罰方法
16. 若市民在不知情下使用冒充的指定袋，此行為會否構成違法？當局是否考慮明確相關規定，以保證市民不會因無意間使用冒充的指定袋而受到處罰？
17. 對於放置小型廢屑的小型垃圾容器，當局能否提供更為明確的定義？市民若將家居或日常垃圾丢進這類小型垃圾容器，會否構成違法以及由誰負責執法？建築物的業主及管理公司有責任舉报和阻止嗎？
18.外判清潔工若在馬路或公共地方發現違規垃圾，應怎樣處理？如果市民發現有遊客亂丟違規垃圾，應如何處理？
19. 物業管理公司若在大廈内發現違規垃圾，應怎樣處理？以及，物管人員是否有權就執行垃圾徵費而安装閉路電視？
20. 街市小販會否受制於法例？
21.近年，有不少大廈住戶或清潔工喜歡在垃圾站「尋寶」，將可賣的物品從垃圾中抽出，再在地攤擺賣，深水埗和週日的滙豐總行外更是成為地攤集中地。對於這類人士，他們在搜尋垃圾的同時會否有犯法的風險？
22.若有，有無相應懲罰機制？
23.街上時有垃圾斗停泊，當局有何方法防止有人將違規垃圾扔進垃圾斗？
三、垃圾徵費政策的宣傳方法及推動垃圾分類回收的有效方式
24.現時，當局並沒有廣泛推行廢物分類回收，指定袋亦沒有生物降解成份，無法自行分解。如此實行垃圾徵費是否確為推行環保及减廢的有效方法?
25.垃圾徵費實施後，當局將如何定位舊衣舊書回收箱？以及有何計劃防止市民將拉圾棄置於此類回收箱中？
26.當局計劃如何向非華語居民（特別是外傭）解釋有關政策？若外傭被指干犯條例，會否影響其在港的簽證?
27.垃圾徵費推行後，市民為節省開支可能會避免收取宣傳或無謂的信件。故此，政府及相關機構會帶頭減少印製宣傳印刷品、少用信封，以及在典禮活動上減少派發無實際用途的小禮物或纪念品?
28.垃圾徵費政策推行後，不排除市民（特別是獨居長者）為了慳錢，幾日才丢一次垃圾。當局如何防止此行為可能造成的環境衛生問題？
四、垃圾微費政策的成效檢討機制
29.對於從垃圾徵費獲得的額外收益及整體成效，當局會否建立檢討機制；
30. 以及會於何時向市民發放檢討報告?