國際婦女節｜李家超向女將送花獨漏一人？　鄧炳強向女功臣送蛋糕

今天是3月8日國際婦女節，特首李家超不忘在這個特別日子，向其問責團隊的女將們送上鮮花，感謝她們過去一年竭盡所能，盡心盡力為香港服務。不過，教育局局長蔡若蓮因正在外訪，未能親自接過花束，李家超稱已請同事代為送上禮物和祝福。



李家超指，婦女在家庭和社會各行各業都發揮著重要角色，是香港不可或缺的重要力量，感謝香港婦女對社會作出的貢獻。

他強調，政府重視婦女在生活和事業等各方面的發展和相關支援。去年的《施政報告》中，提出設立「婦女事務專員」下月就任，專責推動婦女事務工作。他稱，同時亦提出設立一站式家庭及婦女資訊平台，將於下半年推出，女士可在該平台中找到有關家庭教育、婚姻、婦女健康等資訊，以及分享與婦女相關的法律資訊，讓面對壓力和困難的女性，得到更多支持和幫助。

陳國基：特首送驚喜

政務司司長陳國基也指，今日一早回到辦公室，便見到一眾女局長收花，原來是行政長官特意為她們準備的小驚喜。他指，三八婦女節令他想起政府關顧基層婦女的工作，指不少基層婦女因為生計而需要外出工作，又要照顧孩子，確實不容易，壓力也很大。

他形容，位於深水埗的首個「社區客廳」去年年底推出至今叫好叫座，很高興知道不少基層婦女都覺得「幫到手」，紓緩日常生活壓力。他早前已去信多間地產商，希望他們捐出合適的地方用作「社區客廳」，配合非政府機構協助營運，至今反應非常理想，今年內將增設至少三間「社區客廳」，分別位於土瓜灣、紅磡和南昌。

陳國基承諾，繼續致力發揮政、商、民三方協作的力量，加強對基層婦女的支援，貫徹「婦女能頂半邊天」的精神！

鄧炳強算女功臨送蛋糕

今日適逢是政府把《維護國家安全條例草案》刊憲，並提交立法會首讀開展立法工作。主責推動草案的保安局局長鄧炳強也不忘團隊的女將，形容當中有多位工作能力出眾的女同事 ，其中一位好拍檔與他並肩作戰，正是保安局副秘書長廖李可期，他指她不分晝夜工作，是23條立法工作幕後女功臣。他坦言，縱使大家依然在忙碌中渡過，但也送上蛋糕，感謝她無懼風雨，偕他一齊迎難而上。