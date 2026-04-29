審計報告｜O·PARK三成工傷意外逾期呈報　3種空氣污染物持續超標

審計署今日發表審計報告，揭露位於北大嶼山、負責處理廚餘的有機資源回收中心O·PARK，存在不準時呈報工業意外、污染物排放超限值等問題。



O·PARK分為兩期項目，分別花費14.337億元、24.543億元公帑。審計署指出，環保署所批出兩份合約的承辦商，分別呈報29宗和6宗非致命意外，但共11份即三成沒有按時呈報，且其中一份合約沒有訂明承辦商在設計和建造階段，須符合任何有關安全的具體表現規定。排污方面，截至去年6月30日，O·PARK1除氨系統排出的氮氧化物、氨和二氧化硫仍持續超出排放限值。



三成非致命意外 承辦商沒按時呈報

審計署今日（29日）公布第八十五號和八十六號審計報告，兩份報告均關注環境保護署對廚餘處理設施的管理。其中，第八十五號報告書指，O·PARK兩期工程的工地和職業安全有可予提升之處，環保署批出的A、B兩份合約，分別呈報29宗和6宗非致命意外（即引致僱員受傷並喪失工作能力超過3天的意外），但兩份合約的兩個承辦商共有11宗意外沒有按時呈報。

報告指，合約A方面，有22宗按時向勞工處呈報，但「環保署未能就餘下 7宗（24%）意外提供向勞工處呈報意外的日期」。合約B方面，有2宗意外由承辦商按時呈報勞工處，4宗意外逾期3至80天呈報。

報告又披露，兩份合約訂立安全表現規定的情況不一致，其中合約B訂明，承辦商在設計和建造階段及營運階段均須符合有關安全的表現規定；合約A則沒有訂明。

廚餘（資料圖片）

空氣污染物超排放限值 生產肥料品質不達標

審計署亦發現，O·PARK第一期工程除氨系統的氣體排放有問題，雖然環保署在2020年5月至2024年9月期間，發出5份僱主更改，意圖減少空氣污染物排放，但截至去年6月30日，O·PARK1除氨系統排出的氮氧化物、氨和二氧化硫仍持續超出排放限值。

此外，承辦商A全數76個月呈報月份，有56個月（即74%）因未能符合堆肥品質規定而被記違規分數，當中19個月份被記分數達到記分上限。儘管承辦商A對堆肥工序制訂修改方案，但在2024年7月至2025年3月期間仍因堆肥品質欠佳而被記違規分數。

O·PARK2方面，審計署指出，承辦商B自O·PARK2於2025年1月啓用至2025年3月為止，所有生產的肥料（686公噸）都未能符合品質標準的表現規定，儘管當局採取糾正行動，但截至2025年9月30日，O·PARK2生產的肥料仍未能達標。

審計署要求環保署持出承辦商A持續違返空氣質素與堆肥質素規定的原因，並持續檢討其為緩解相關問題而採取的跟進行動的成效，以及加緊向承辦商B對肥料未能符合品質要求的跟進䈩動。

環保署回應，會在日後的設計、建造及營運合約中加入條文，確保把所有系統的氣體排放水平納入合約的環境表現規定，亦會加強對各項營運問題的監察措施，以期推動承辦商A和B就過往表現評核報告中被評為「不理想」的表現範疇作出改善。