70歲婦早餐戒三文治減7公斤 脂肪肝消失！醫揭2款包最肥+健康吃法

一日之計在於晨，你會選擇甚麼樣的早餐開啟你的一天呢？台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook粉絲團發文指出自己常聽到病患表示自己吃不多，但就瘦不下來，他表示一般人都喜歡吃麵包，但這種鬆軟的西點往往含油量高，想瘦就要從早餐的選擇開始調整。



錢政弘提到常被問到想減重早餐可以吃甚麼，或是病患抱怨「我明明吃的不多，為甚麼就是瘦不下來」。他表示這時候他都會反問病患早餐吃甚麼，而大多數人的回答不是三明治就是麵包，但這兩樣都是屬於高熱量的精緻澱粉食物。錢政弘提醒，因為吐司和麵包都是由油和麵粉製成，一般市售越是鬆軟好吃的麵包，油加的越多，建議想要減重，首先早餐要換吃別的，例如水煮蛋、雞胸肉、花椰菜（椰菜花）、地瓜（番薯）等。

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錢政弘分享自己曾經有一位70多歲女病患，自從改掉了早餐停吃三明治的習慣後，半年體重陸續降了7公斤，就連脂肪肝也消失了，雖然老太太的午餐和晚餐吃的量也有減少，但是他認為早餐的改變影響最大。老太太表示自己調整飲食習慣後，早餐會買大賣場的燕麥當早餐，每天在家像煮稀飯一樣煮燕麥，加上一點青菜和絞肉或是蛋，煮成像鹹粥。錢政弘說這個食譜簡單，對大多數媽媽來說肯定沒甚麼難度，以前都不知道早上都吃「含油澱粉」會造成脂肪肝，他補充燕麥雖然也是澱粉，但屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。

最後錢政弘也分享了自己的早餐，他強調很簡單，每天早上因為還要幫小孩準備，時間有限，所以最常吃水煮蛋，調理方法不是真的水煮，而是用電鍋蒸熟，沒有調味，再加上全麥麵包或腰果饅頭。如果有時間的話就去外面買豬排起司蛋餅、豬排飯糰等，基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。

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