【紫薯食譜】滋潤養顏精選10道紫薯甜品小食　清香軟糯不只蒸煮烚

紫薯除了蒸熟吃和煮糖水外，也能替入各樣甜品及小食食譜作為紫薯餡料、用作天然色素、提升香味及味道層次，以下精選10道紫薯甜品及小食，一起嘗試吧！

紫薯是四季食材，在冬天寒冷的天氣中，享用熱燙的紫薯是保暖的有效方法，既令身體產熱，同時享受紫薯的美味。相比黃薯（黃番薯）及紅薯（橙番薯），紫薯香、黃薯甜、紅薯更甜。紫薯的顏色漂亮，夢幻的紫色全因花青素所致，豐富的抗氧化物，有助細胞對抗自由基損害，高量的食用纖維有助促進腸道蠕動及排毒。

紫薯（purple sweet potato），甘薯之一呈紫色相，街市多標為紫番薯。

紫薯扭扭酥︰超簡單網紅小食 趣緻高顏值高纖多營養

初次入廚的朋友也能做到，已有下廚經驗的人更覺沒有難度。正因為是易做易學的簡單小食，外型趣致美觀。

紫薯扭扭酥食譜

紫薯糯米卷︰高纖養顏 超聰明方法糯米糰乾淨不黏手！

實用及簡單的方法，將糯米糰放入密實袋，留位讓袋內的空氣排出，然後用擀麵棍輾平糯米糰，剪開密實袋，在上面均勻地抹上紫薯蓉，代替紅豆蓉成為中式馳名甜點「驢打滾」的餡料。

紫薯糯米卷食譜

紫薯糕︰養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

由紫薯露啟發演變而成，不需用魚膠粉，也不用大菜、寒天或蒟蒻等使食物凝固的食材，也可以做到糕身挺拔。

紫薯糕食譜

紫薯西米露︰足料中式糖水暖笠笠 超多紫花青素抗氧力高

暖笠笠的中式糖水，將番薯糖水加西米露二合為一，用紫番薯代替黃番薯，紫薯的顏色愈深，花青素愈多，抗氧化能力愈高。

紫薯西米露食譜

番薯薯片︰30分鐘自製健康薯片薯不簡單

番薯薯片食譜

紫薯茶巾︰超簡單 一綁一擰漂亮茶點誕生

茶巾是日式的菓子茶點，看名稱便能會意，即用茶巾裹成的食物。

紫薯茶巾食譜

紫薯湯圓︰高纖養顏 一紫一白浪漫元宵必食甜品

想湯圓皮更柔軟，包餡不易破皮，可以用生熟粉糰的製法，先用暖水混和好糯米粉成粉糰，取一小份放進滾水內，灼熟成為熟粉糰，然後將兩份粉糰一起搓揉，這樣的湯圓皮拉展力更強、更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。

紫薯湯圓食譜

紫薯水晶湯圓︰晶瑩彈滑全靠木薯粉！

製作木薯粉糰必須以熱水混和或蒸煮，才能令木薯粉不變乾硬，粉糰煮熟後呈透明狀，口感帶有彈性。

紫薯水晶湯圓食譜

紫薯千層糕︰煙煙韌韌靠兩粉混合

煙韌香甜的紫薯黃金千層糕，需要兩種粉類，木薯粉幫助凝固，口感較結實，糯米粉則令口感軟滑煙韌。將蒸熟的紫薯和黃肉番薯去皮壓成蓉，混合清水、椰汁、糖和粉類，便可逐層蒸熟。紫薯糕和黃薯糕層層相間，賣相惹人垂涎。

紫薯千層糕食譜

芋圓︰QQ好味三色芋圓 芋頭木薯粉黃金比例5:2

芋圓食譜

健康小貼士︰

紫薯在中醫的角度，可有助健脾胃、益氣生津，寬腸胃及通便秘。而從營養學中，紫薯含豐富花青素、花色苷、β-胡蘿蔔素、纖維及鉀等，熱量較低。花青素及β-胡蘿蔔素有益於眼睛及免疫系統健康。花色苷可提供抗氧化保護，特別針對心臟病。

紫心番薯vs紫薯

紫心番薯和紫薯常被混淆，網上講解之間的分別時，亦有圖文不符的情況。當問起「紫色的番薯」即是甚麼？你會標籤為紫心番薯，還是紫薯？它們是完全不同的蔬菜。

紫色番薯=紫薯≠紫心番薯

（上）紫薯（purple sweet potato），甘薯（地瓜）的其中之一種色相；（下）紫心番薯（purple yam）即是「紫心淮山」。

紫心番薯

先解構紫心番薯，它即是「紫心淮山」（purple yam），紫心淮山亦稱為「參薯」。明明是淮山，為何又叫「薯」？外型及內在上如何鑒別紫心番薯（紫心淮山）？

紫心番薯即是紫淮山（purple yam）。

按圖了解如何鑒別紫心番薯（紫心淮山）︰

紫心番薯（紫心淮山）在市場上少見；紫薯則較為普及，兩者是完全不同的植物！紫心番薯（街市價約$47/斤）價錢比紫薯（約$14/斤）貴很多！

紫薯

一般大眾俗稱的番薯，正名為地瓜、紅薯、甘薯（藷），屬旋花科族（Convolvulaceae），也是根莖類蔬菜，顏色涵括紫色（紫薯purple sweet potato）、紅色（紅薯）、白色（白薯）和黃色（黃薯、橙薯）。紫色番薯可鑒別為「紫色的番薯」，故此是紫薯（purple sweet potato）。

（右）紫色番薯可鑒別為「紫色的番薯」，故此是紫薯（purple sweet potato），肉質粉細。

按圖了解如何鑒別紫薯︰

【同場加映】番薯鬆軟綿甜 日本專家高招一睇外皮就知！

以下哪條番薯，你認為較美味、較甜？

以下哪條番薯，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解美味的番薯之鑒別方法，下次買番薯時不妨多留意一下此鑒別重點︰