新年開運習俗｜掛紹菜年頭旺到年尾！黃芽白/旺菜6大白菜哪種最甜

將近農曆新年，便看到菜檔有長紹菜出售，紹菜上貼了紅紙或揮春，有些家庭會將它掛近窗旁，煞是令人費解「做乜掛棵菜喺窗口？」這關乎好意頭。紹菜是大白菜家族的成員，旺菜、黃芽白、津白、膠菜、娃娃菜長相差不多，但細心分辨也有很大分別。



傳說 「百菜不如白菜」，大白菜的營養價值十分高，不但耐放，而且耐寒，適宜在冬季儲存，在通風的地方可保存約兩星期。中國東北的冬天特別寒冷，可供食用的蔬菜很少，難以變壞的大白菜成了奇葩。亦有說將大白菜掛起風乾，烹煮時更易吸收湯汁，味道更佳，故此街市的檔販刻意將長紹菜吊起販賣。

農曆新年前將長紹菜掛起窗旁「壓年」，寓意「長食長有、招財生旺」。（尹嘉蔚攝）

守護過年傳統習俗的家庭，在新年前會買下一、兩棵長紹菜，長輩們將長紹菜掛起靠近窗旁，這是何解？

按圖了解新年習俗高掛長紹菜的意思︰

原產中國北方的大白菜屬十字花科，白菜的家族龐大，包括黃芽白、娃娃菜、紹菜及小白菜等。河北天津盛產白菜，於是標示為「津白」；潮州人稱「紹菜」；廣東人喚作「黃芽白」，「旺菜」帶好意頭通用於南北，而浙江省一帶稱大白菜為「膠菜」，基本上津白=紹菜=黃芽白=旺菜=膠菜。魯迅在回憶散文集《朝花夕拾》中提及︰「大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩繫住菜根，倒掛在水果店頭，尊為『膠菜』」，然而最甜的是日本產的大白菜。

高掛長紹菜的喻意

買長紹菜為「壓年」，方便過年期間或初二年飯時用，甚至等到元宵後才用。大棵的長紹菜通常將它掛起分開數次享用，吃一片，摘一片，寓意「長食長有」。長紹菜用來招財旺，寓意年頭好到年尾。紹菜與兆菜同音，取諧音招菜，亦取其意思好兆年，年年掛上好時年的意思。

請點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色 及 烹調方式：

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1 天津大白菜



又稱津白、紹菜、黃芽白、呈長圓柱形，葉片及梗較薄，葉色翠綠，水分少，味道略帶甘甜及少渣，比較耐放。

烹調方式：宜熱炒、煮湯、火鍋及燉肉，也是南乳粉絲齋煲的常用菜。

2 山東大白菜



外形肥矮，比日韓品種小，葉葉呈奶白色包得很密，葉脈較幼，爽脆多汁甜度高。

烹調方式：宜火鍋，奶油津白，醋熘白菜等。

3 雲南娃娃菜



體積約是大白菜的1/4，葉脈不明顯，葉質鮮嫩，味道清甜。成熟的白菜收割後，若把菜根埋在土裡，再長出的新芽就是娃娃菜，多種植於高海拔地區，如雲南的高山地區。

烹調方式：宜熱炒及快煮

4 日本大白菜



外形像山東大白菜，因為日本的大白菜亦多由山東引入種子，故日本習慣稱大白菜為「山東菜」。。

日本人選擇在溫差較大的地區，如茨城及長野等地種植，令大白菜甜度更高，甜度是眾多大白菜之首。

烹調方法：火鍋及醃漬

5 韓國大白菜



外形似山東大白菜但較細長，菜葉較深綠，與日本品種相似，爽甜多汁，口感軟腍、爽脆少渣。

烹調方式：宜火鍋、醃漬發酵成辣泡菜

6 紫旺菜



含有豐富的抗氧化物花青素，其他營養與一般大白菜相若，內地及澳洲等地均有出產。

烹調方式：宜快炒式煮湯

健康小貼士：

各款大白菜熱量低，有豐富膳食纖維，促進腸道蠕動，另外維他命C含量高與柑橘類看齊。中醫認為大白菜有益胃生津，清熱利小便，但偏寒涼，胃寒腹痛及大便溏瀉者不可多吃，易引起肚瀉。



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