【健康湯水食譜】鮮百合淮山無花果黃豆湯　養陰生津助安眠

儘管上星期剛「立秋」，不過仍未感到絲毫涼意，皆因夏天的尾巴還在，需到「處暑」當日才算完結。因此，此刻滋陰潤肺的湯水可稍後出場，在剩下的日子應著重解暑清熱，等待秋天的到來。 攝影：余曉彤

鮮百合淮山無花果黃豆湯是老少皆宜的湯水，更是適合於「立秋」後飲用，因為有養陰生津的功效，而當中的食材百合有清心安神之效，非常適合受失眠困擾的朋友。如果喜歡喝較甜的湯可用乾百合，煲出來的味道會偏甜，不過功效不及鮮百合好，而且小心含有硫磺，多吃無益。不過筆者用上鮮百合後味道依然清甜，並沒有些微苦味。

筆者認為不落鹽的味道更好，確切品嘗到食材的鮮味，連湯料一起吃更加有益。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯具有健脾益氣，養陰生津的功效，任何人士都合適飲用。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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