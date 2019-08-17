【健康湯水食譜】鮮百合淮山無花果黃豆湯　養陰生津助安眠

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儘管上星期剛「立秋」，不過仍未感到絲毫涼意，皆因夏天的尾巴還在，需到「處暑」當日才算完結。因此，此刻滋陰潤肺的湯水可稍後出場，在剩下的日子應著重解暑清熱，等待秋天的到來。

攝影：余曉彤

鮮百合淮山無花果黃豆湯是老少皆宜的湯水，更是適合於「立秋」後飲用，因為有養陰生津的功效，而當中的食材百合有清心安神之效，非常適合受失眠困擾的朋友。如果喜歡喝較甜的湯可用乾百合，煲出來的味道會偏甜，不過功效不及鮮百合好，而且小心含有硫磺，多吃無益。不過筆者用上鮮百合後味道依然清甜，並沒有些微苦味。

筆者認為不落鹽的味道更好，確切品嘗到食材的鮮味，連湯料一起吃更加有益。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯具有健脾益氣，養陰生津的功效，任何人士都合適飲用。
註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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食譜 鮮百合淮山無花果黃豆湯（煲）
材料 淮山40克、鮮百合40克、無花果2粒、黃豆40克、瘦肉350克、水2公升
做法 1. 黃豆浸水30分鐘備用。
2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。
3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用。
4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。
6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

 

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