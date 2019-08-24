【逃犯條例】中醫憂受污染藥材市面出售　分辨及處理3大貼士

《逃犯條例》修訂引發連場示威衝突，警方為了驅散示威者，施放多枚過期催淚彈。由於催淚粉末會殘留於物件上，受感染的衣物都應該棄掉，亦有店舖擔心催淚粉末對店內的包裝食物有影響，已銷毀全部店內食物。除了包裝食物要注意外，有中醫師指已包裝的藥材都應留意。

近日，一名姓蔡的中醫師致電D100節目《左右大局》作呼籲，希望藥材舖及大眾將已受污染的藥材丟棄，不應食用。因為警方曾於上環發射200多發催淚彈，附近除了很多海味舖之外，最多的便是藥材批發店。蔡中醫師表示擔心有不法商人購入受污染的藥材。

蔡醫師於電台呼籲，希望藥材舖及大眾丟棄已受污染的藥材。（資料圖片）

蔡中醫師更指很多老人、在職人士都會請藥材舖代為煎藥，不是間間藥材舖在煎藥前會進行清洗的工作，令催淚彈中的山埃毒性沉澱在藥材之中。雖然分量少，但人體飲用後仍會吸收其毒性，對病患者而言不但治不好病，而且會有惡性的反應。

蔡醫師更指病患者服用有山埃毒性的藥材不但治不好病，而且會有惡性的反應。（資料圖片）

有見及此，蔡醫師於大氣電波中教聽眾如何分辨及處理受催淚彈污染藥材，按圖看蔡醫師建議的3大貼士：

雖然不肯定藥材的由來，不過難免會有一絲憂心。其實除了可以用藥材煲保健湯水外，普通的食材都有保健養生作用。如想用湯水作普通滋補的話，不妨參考以下食譜，一樣有養生作用。

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