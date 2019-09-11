【迷你冬瓜盅食譜】清甜消暑豐盛圓滿做節菜　夜香花明目清肝

教煮
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冬瓜盅，以原個冬瓜作盛器，未看內裡有什麼東東，已被它的氣勢和鋸齒花邊吸引，別以為「瓜」不好意頭，從前卻多在壽宴節日中登場，別稱「燉金盅」。據說它原是清宮御菜「西瓜盅」，同樣放入豐富材料蒸製，直至傳到廣東改以冬瓜代替，才成了「冬瓜盅」。

攝錄：黃卓敏、羅子揚

剪接：陳錦超

場地提供：V-Zug

迷你冬瓜盅

冬瓜盅太大，自家製吃幾天也不完，改做迷你版吧，在街市買個迷你冬瓜便可。小冬瓜，原來也有幾款，有圓的，也有長的，我喜歡圓圓扁扁，口夠闊，方便放入材料和勺湯。把它切去頂部，起囊刮肉，再跟其他材料先煮，同一時間先把冬瓜蒸15分鐘，再放入煮好的湯料再蒸，便能省掉不少時間，最後，別忘了加入夜香花，清肝明目之餘，還散發陣陣幽香，冬瓜盅沒有夜香花，就不算是完美冬瓜盅了！

按圖看小冬瓜的款式及如何處理：

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夜香花，在街市菜檔找到，一兜兜出售約$5-$8，不過來貨不多，下午時段便售罄，除了煲冬瓜湯，也可用作炒蛋。

夜香花，不用煮太久，最後10分鐘才加進去便可。

迷你冬瓜盅食譜

健康小貼士：

冬瓜，含有豐富膳食纖維，能助腸道蠕動，改善血糖水平，降低膽固醇、血脂和血糖，亦具人體必須的氨基酸，利尿消腫。夜香花，富含維他命A和C，明目清肝，行氣活血，消毒解腫，能有效預防感冒、頭痛和咳嗽，對於食欲不振、肚痛風濕亦有幫助，長期看電腦人士尤其適合。

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食譜 迷你冬瓜盅（蒸）
材料

迷你圓冬瓜1個（約2.5斤）、蝦米12粒（細）、冬菇8隻（細）、蓮子10粒、帶子6隻、瘦肉100克、夜香花適量、雞湯500毫升

醃料：豉油1茶匙、糖半茶匙、粟粉半匙
做法 1. 冬瓜洗淨切去頂部，挖去瓜囊，挖取瓜肉，切粒。
2. 在冬瓜周邊用小刀切成鋸齒花邊，放入蒸爐大火蒸15分鐘。
3. 冬菇浸過夜，擠乾水分切粒，冬菇水留用；蝦米浸約15分鐘。
4. 瘦肉洗淨切粒，以豉油、糖、粟粉略醃。
5. 雞湯、冬菇水煲滾，放入所有材料（除夜香花外）以中火煲15分鐘，放入蒸好的冬瓜內，以中大火再蒸15分鐘。
6. 加入夜香花，再蒸5-10分鐘即成。

 

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