蒸魚食譜｜清蒸石斑做法大廚5招　蒸魚豉油黃金比例／1斤魚蒸幾耐

蒸魚食譜｜清蒸石斑，老虎斑、芝麻斑、東星斑等是大時大節喜慶宴客菜必備，酒樓動輒索價三四百元，街市買一條約1斤重的青斑才一百元左右。不想浪費、想蒸得鮮甜嫩滑恰到好處，不妨參考以下大廚劉耀輝師傅的5個蒸魚秘訣，便萬無一失，送蛇迎馬，年年有餘。



清蒸石斑食譜｜魚身肉厚 忌先放鹽

清蒸石斑，魚的大細不同、魚身厚薄不同，也會影響時間的控制。曾經跟大廚劉耀輝師傅請教，他說蒸魚各師各法，有人喜歡先放油鹽薑葱，有人蒸完只落豉油，很難分對錯，可是，要肉質嫩滑，蒸石斑魚時便不能先放鹽，因它肉厚，下鹽會令它更實不夠滑溜。

炒菜1次過落鹽原來係錯？豆腐放鹽4大作用 5類食物放鹽最佳時機

清蒸石斑食譜｜蒸魚5大貼士

1. 洗淨抹乾

買新鮮魚時，請魚販劏好刮鱗、清理內臟，回家只需清洗抹乾便可。但若買回來不是即煮，便不要清洗，原條放在雪櫃，蒸前才拿出來處理以保新鮮。

葱墊碟底，可讓魚身均勻受熱免黐底。(影片截圖)

2. 葱墊碟底

青葱部分放魚面之外，也準備一些切段放碟底，然後才把魚放上。這樣除了可讓魚均勻受熱免黐底，也避免魚身浸着標出的魚水，肉質較嫩滑。不用葱也可以筷子代替。

1斤約6分鐘，2斤約12分鐘，不過，最直接的方法，還是買時問魚販，最準確。(資料圖片)

3. 一氣呵成

水滾後放入魚，以大火蒸，時間方間，1斤約6分鐘，2斤約12分鐘，不過，最直接的方法，還是買時問魚販，最準確。不過，每家的爐火強弱或碟的厚薄都有影響。中途最好不要掀蓋偷看或翻蒸，寧可之後以滾油補救。

4. 自製蒸魚豉油

豉油：老抽：糖：水的比例是2：1：1：1。還要加油煮滾。

5. 灒上滾油

魚蒸好後放上葱，然後把煮滾的蒸魚豉油灒上，若魚還有少許黐骨未熟透，此時可以幫上一把。否則，這樣連葱灒油，魚味特別鮮香滑溜。

清蒸石斑食譜

食譜 清蒸石斑（蒸） 材料 青斑1條 (約15両)、葱1棵 蒸魚豉油：豉油2湯匙、老抽1茶匙、糖1茶匙、水少許、油2湯匙 做法 1. 魚洗淨，抺乾（預先已在魚檔劏好）。 2. 一半葱切段，鋪在碟上，放上魚。 3. 煲滾一鍋水，放入魚，以大火蒸約8-10分鐘。 4. 餘下一半葱刮絲備用。 5. 熱鑊落油，把拌好的蒸魚豉油材料下鍋，以中火煮滾。 6. 魚蒸好取出，放上葱，淋上蒸魚豉油完成。

健康小貼士：

石斑，屬深海魚，含豐富奧米加3脂肪酸EPA和DHA，能降脂降血壓，減少血管收𦂨，有助心血管疾病，其維他命A、B1、D、卵磷脂、鐵、鈣、鎂、鉀等營養元素，有助增強記憶力、延緩腦力衰退。不僅低脂肪高蛋白質，魚皮還有豐富膠質，是女士護膚養顏的恩物。愈大條營養愈高，但含水銀毒的機會也相對增加，斤多兩斤重的斑魚已足夠。

攝錄：劉晴

剪接：李賢華



