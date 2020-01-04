【2020飲食趨勢】20類大熱食品預測　愈食愈健康素菜佔大半？

外送App叫外賣，近年愈來愈多人使用，從客人的點餐習慣中，多少看到現今的飲食趨勢。Uber Eats是其中一個國際外送平台，早前它就預測2020的飲食趨勢，發現人們愈食愈健康，除了會多吃植物肉等肉類代替品，亦有多種素菜和健康食品上榜，但當中亦不乏打卡類食物，以下將綜合其數據及其他市場統計報告，介紹20類預計會人氣急升的食品。

Uber Eats去年年中曾公佈2019年全球最多人點餐的外賣，大部分都是飽肚的正餐食品，但並非每一項都健康，請先按下圖睇2019年最多人點餐的10類食品：

第10位：牛扒（資料圖片／唐家儀攝）

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不過，Uber Eats早前卻公佈了該公司預計2020年最受歡迎的食品，當中包括多種蔬菜、日漸普及的肉類代替品，還有很多”Instagrammable”的打卡必備料理，專門研究Uber Eats用戶數據的Jeanette Mellinger就表示：「植物奶、植物肉等等自去年開始受歡迎，如今更逐漸變成主流，而且也有很多用戶揀食物時會考慮到對健康的好處，選取有關補充品，例如骨膠原等等。此外，很多人都愛吃吸引眼球的食物，例如星形的楊桃、黑色的墨魚汁等，而蔬菜類當然都穩佔多個席位，畢竟全世界正在推崇健康生活嘛。」

請按下圖睇更多Uber Eats數據分析員對2020飲食潮流的預測，並列出20類即將人氣高企的食品（排名不分先後）：

1.楊桃

香港人可能中秋節才會吃楊桃，其餘時候它並不算很受歡迎，不過這個年代甚麼都要「相機食先」，食物賣相自然也很重要。切片後星形的楊桃，用來當天然的影相道具簡直一流，而且它的好處也不少，例如低熱量、高纖維和維他命C等，更有實驗指出它能降膽固醇，並減輕患脂肪肝的風險。

楊桃切開便是星形，這種獨有特徵讓它吸引了一撮人。（Pixabay）

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資料來源：《Business Insider》、《Forbes》