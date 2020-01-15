【鼠年愛情塔羅】單身久未拍拖　 揀最想吃的新年食品看脫單機會

單身久了，今年有機會拍拖嗎？

我們邀請塔羅師Alayana為仍是單身的你，送上這個非常特別的愛情占卜，透過最想吃的新年食品分析你在鼠年時的拍拖機會。每款食品皆有相應的年度愛情塔羅牌（2020 Love Card），指引你在鼠年間的愛情運。此外，我們亦附上該食品的熱量資料，為時刻想保持苗條的你作參考，以免在新年時太放肆，吃得太肥。

好些年也是單身的朋友，會怕在新年時遇上親友特別關心你的感情狀況嗎？親戚朋友不禁好奇你為何不拍拖，明明你就出得廳堂，入得廚房，天天留心卡路里攝取，保持苗條身材，維持自己在愛情市埸中的競爭力，偏偏沒有人追，想拍拖也拍不成。抑或是你已經有追求者，自己卻不敢放膽去愛？迎接新年之際，不少人好奇想知自己來年各方面將會如何，當然少不了想知愛情運。

台灣「第一名模」林志玲單身多年，45歲時終等到她的真命天子，與日本男團EXILE成員Akira於去年結婚。(VCG)

我們請來塔羅達人Alayana，為仍然是單身又心思思想談戀愛的你，預備這個愛情占卜。請先想著此問題「新一年我的愛情運如何？」然後憑直覺從這8款新年食品中選一款你現在最想吃的，才往下文看解讀。請按以下兩圖看選擇︰

現在再按圖找你所選的那款新年食品，與其相應的2020愛情塔羅牌：

+ 5 + 4 + 3

過節美食特別多，怕胖的朋友宜忍口，勿貪吃過量。以上各樣的賀年食品雖則細細件，原來十分「邪惡」，多吃容易致胖。醫院管理局營養師余敏慧曾在本報訪問時指出，蘿蔔糕、芋頭糕及年糕每100克 （約2件糕）的熱量介乎100至300千卡，前兩者更有鈉含量過高的問題，每100克平均有370毫克鈉，吃兩件已超過世衞所訂的每日標準上限之1/4，余敏慧指攝取過量鈉會引起水腫及高血壓的問題。其他如糖冬瓜、糖蓮子等每條或每粒約有40千卡，吃5條或5粒約等於一碗白飯的熱量，而一條蛋卷更有100千卡，吃2條也相約於一碗白飯的卡路里。

按圖可多了解自己剛選的賀年食品熱量是多少？

+ 4 + 3 + 2

食品熱量資料參考︰醫院管理局/米施洛營養護康中心