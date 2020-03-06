【飲食熱話】粟米變爆谷？牛奶盒整布甸？專家記者拆解煮食片造假

社交媒體上，你最愛看哪一類影片？實用片會是其中一類多人觀看，每次看到都會感覺不可思議，片中的主角三兩下手勢便把一些複雜的入廚步驟簡單化，仿佛任何人都可以輕鬆完成。不過你有否想過片段中所介紹的貼士真確度有多高？會不會是為了呃like而造假？

近日BBC的一名科技記者Chris Fox以《Fake Bakes》為題，拆解網上實用煮食短片中的貼士真確度。他們每一條片的步驟非常簡單，看似一定不會失敗，不過當記者Chris把所有片中的步驟做一次後，發現事實並非如此，更指出了片段內的破綻！除此之外，記者Chris更發現有食品科學家指出某些小貼士的方法極具危險性。

一直都有不少觀眾愛追看教授生活或入廚小貼士的頻道。

按圖看記者Chris Fox實試結果及專家說法：

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成功的入廚貼士！

雖然以上都是看似成功，結果是失敗的烹飪貼士，但亦不能否定其他的烹飪貼士。筆者亦有嘗試過一些在影片中教授的烹飪貼士，結果也是成功。不過對比下，筆者嘗試的都是比較容易、以安全及方便的食材為主，建議大家以後看過影片後，先判定方法的安全性及可行性才作嘗試。

按圖看成功的入廚貼士：