【MUJI甜品】無印良品甜品懶人包　輕鬆自製蛋糕、麻糬、朱古力撻

這陣子社交平台上個個榮升「廚神」，多了時間留在家，除了多玩「煮飯仔」外，不少人都會趁機整蛋糕、甜品等等，難怪近來麵粉都賣到斷貨。如果買不到材料而又想製作甜品，不妨考慮一下現成的「懶人包」。無印良品（MUJI）有不少甜品材料套裝，每逢情人節前都救了不少女生一命。其實即使非節日一樣可以整，不論是蛋糕、朱古力、班戟、布甸、麻糬、布朗尼等通通整到，買不到麵粉都不用怕，而且部分甜品更是免焗爐！

無印良品（MUJI）獲不少人追捧，除了買文具、零食、收納箱、服裝等，其實也有不少自製食品選擇。每逢節日前，女生們都會買些「自製朱古力蛋糕材料包」、「自製布朗尼材料包」、「自製朱古力撻」等，包裝內有齊模具、蛋糕粉、朱古力等等，你只需要加些糖或雞蛋已經可以製作出賣相如餅店級水準的甜品。

MUJI免焗甜品

自製米粉班戟$22（無印良品）

+ 9 + 8 + 7

烘焙甜品包

+ 5 + 4 + 3

除了以上甜點外，MUJI也有其他由上述懶人材料包變奏出的甜品，「自製朱古力」原來超百搭，可製成煙韌的「朱古力麻糬」和「朱古力布甸」，而「心形朱古力撻」則可升級至雙層朱古力芝士撻。

請按下圖睇由MUJI官方食譜及更多甜品：

+ 18 + 17 + 16

資料來源：無印良品