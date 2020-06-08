【三餸一湯食譜】蒜蓉茄子+豉汁蒸白鱔+花椒鹽水雞翼+節瓜章魚湯

三餸一湯的組合千變萬化，繼上次的新手家常菜，今次來個少少的進階版。雖然在處理及準備食材是需花一點時間，但烹調方法簡單，新手都不會容易失敗。配搭適合夏天飲用的節瓜章魚豬腱湯，便成了一頓簡單的家常菜。

雖說三餸一湯的組合變化萬千，個人認為不想為晚餐傷腦筋的話，蒸魚是一個不錯的選擇。蒸魚最麻煩的前期工作較以前已大為減少，因街市的魚販大多已經幫忙處理好，回到家中只需要再次清洗乾淨便可。今次選擇了爽口又惹味的豉汁蒸白鱔，處理上亦比想像中容易，因可請魚販代勞把鱔切片。

豉汁蒸白鱔烹調上比相像中容易。（資料圖片／陳錦超、詹郭敏攝 ）

此外，當然少不了男女老少的雞翼！把水煲滾加入花椒及鹽，放進雞翼，水滾關火，慢慢把雞肉焗熟便可，更可配合少油、少糖、少鹽的健康飲食。吃不完的話也可以把雞翼冷藏，又變成了另一味涼菜，可謂一菜兩食。最後配以人人愛吃的蒜蓉蒸茄子，必定能把白飯通通吃光！

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