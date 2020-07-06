【驚安之殿堂】銅鑼灣店4層高$5、$10、$15專區　美食家品$3起

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）銅鑼灣店明天（7月7日）開幕喇！香港人很喜歡DONKI，尤其是疫情期間不能去日本旅遊，不少人表示「逛一轉DONKI當返了鄉下」，認真誇張。最新的銅鑼灣DONKI店，不但是全港首間港島店，總共更有4層，而且是24小時營業。採訪當日，未正式開舖已經有不少客人試圖入內，預計開幕後一定大排長龍，如果不想到時在DONKI逼餐死，請睇定以下攻略，Mark低各種抵買貨品及位置！ 攝影：鄧穎琪

DON DON DONKI銅鑼灣店設於名珠城，非常顯眼，相信會成為新地標之一。之前的兩間DONKI店都只有一層，而新店則佔地共4層，拍得住日本！每次行DONKI，大家都一定會聽到洗腦歌「DON DON DONKI～～」不停播，但新店偶然會夾雜住動物叫聲，原來是為了呼應「叢林中的尋寶」主題。不過最讓記者驚喜的，是我居然聽到喇叭傳出「想買平嘢呀？DONKI啦！想買筍嘢呀？DONKI啦！所有貨品均以低價發售，唔使去東京淺草，唔使去深水埗。」這種「肥仔開倉」式的廣播更顯貼地，實在有趣。

為了讓大家更清楚每層的貨品分佈，記者將逐層圖文並茂介紹，讓你在逛DONKI時更易找到自己的心水貨品。

1樓：零食、雪糕及急凍用品、甜薯工坊及收銀處

1樓有大半層都是日本零食，單是梅味零食都有放滿4個貨架之多，而薯片更加佔了十多個貨架。此層必逛的是特價零食區，設有多款$5、$10及$15的零食，絕大部分都是香港人熟悉的貨品，並會不時換上其他零食，實在超吸引！

為了加快收錢速度，一共設有50個收銀櫃位。

+ 25 + 24 + 23

2樓：奶類及急凍食品、海產、熟食、禮品區、糧油雜貨及飲品、酒類

2樓比較多熟食，跟其他分店分別不大，亦有海產刺身等，但值得留意的是日本酒專區，多支花瓣酒賣相超華麗，相信女生們一定喜歡。

+ 20 + 19 + 18

3樓：個人護理、生活百貨、蔬菜及水果、鮮肉、零食及糧油雜貨

如果你本身會下廚，3樓絕對會讓你流連忘返。這裡有多款鮮肉和日本蔬果，設有DONKI首個近江牛專櫃，可以買這些高級和牛肉片回家煮涮涮鍋，另外亦有$9的日本蔬菜專區，以及多款「情熱價格」超抵買單品，家品如量杯等只需$3！

+ 46 + 45 + 44

+ 15 + 14 + 13

4樓：藥妝、生活百貨

4樓比較少食品，主要是女生最愛的藥妝，還有動漫模型等專區，特別要提醒大家，月前缺貨的抗菌型口罩，這間DONKI都會有售。

+ 8 + 7 + 6

銅鑼灣DONKI樓層指南。

DON DON DONKI名珠城店

地址：銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1-4樓

電話：從缺

營業時間：24小時