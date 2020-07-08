【網購優惠加推】高級食材限時折扣 8折入手威靈頓牛柳

早前，「優質食品專頁 Deluxe」推出只限一天的威靈頓牛柳 8 折優惠，反應熱烈，一天之內差不多全數售罄。有見及此，Deluxe 專頁破天荒再度推出8折優惠，與黑松露、羊肚菌、澳洲和牛牛丸等高級食材推出限時折扣優惠。

🔻英國傳統名菜食譜｜「威靈頓系列」8折 再送懶人餸菜包🔻

在之前推出的週三快閃優惠中，威靈頓系列大獲好評，一天之內差不多全數售罄！「優質食品專頁 Deluxe」確定繼續加推8折優惠回饋，原價$298的威靈頓牛柳/三文魚（2-3人份），現在折後只需$238，再額外免費任選一款價值$68的餸菜包系列，更特別設有免費送遞服務！

無論是威靈頓還是餸菜包均已事先調味，只需簡單加熱即可享用，懶人也可以煮出英國名菜的風味！

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若覺得2-3人份的分量已有意猶未盡，威靈頓系列更設有4-5人份的威靈頓系列，原價$398，折後只需$318.4，更直接享有滿$250免費送遞的服務！滋味威靈頓與餸菜包直送你府上。

🔻菇中之王 附簡易食譜｜珍菌天下🔻

小小的一顆真菌其營養價值卻是出乎意料之高，例如有「 鑽石」之稱的黑松露，就有豐富的蛋白質與18種氨基酸，食用價值極高；又或者被譽為「菇中之王」的羊肚菌，產量稀少但卻能有助提升免疫力，對抗咳鼻敏感，是珍貴的天然補品。

珍菌天下等珍貴菇菌及松露產品，一律低至7折優惠，購物滿$500即可享免費送遞！

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珍菌天下亦特設姬松茸、靈芝、木耳及其他菌類調味料等，總會找到一款你的所愛。

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🔻粒粒牛丸彈牙爽口｜振興牛丸🔻

丸類幾乎是十分普遍的食材，煮麵火鍋等都會下幾粒增加風味，而振興牛丸所製造的丸類絕無人造色素、防腐劑及香精，主打純天然的肉丸風味！現以超優惠價格登陸「Deluxe」網購平台，買滿$500即提供免費送遞。

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🔻Deluxe 網購專頁 全單8折優惠倒數！🔻

在選購優質食材的同時，「優質食品專頁 Deluxe」亦為你提供購物折扣，只要買滿$500再輸入優惠碼，即可再額外再享有8折疊加優惠！優惠期至7月12號，把握最後搶購時機！

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