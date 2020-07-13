【西湯食譜合集】蘑菇湯、粟米湯、羅宋湯……13款簡易營養西湯

《香港01》網站每星期都會推出湯水食譜，一般是中式的家常老火湯，或是簡便滾湯等，均有各種療效，普遍都廣受讀者歡迎。其實，想飲湯的話，西湯一樣都有豐富營養，尤其是許多時候都用攪拌機將蔬菜攪拌而成，每啖都是攪碎了的湯渣，飽肚、濃郁又有益。以下就介紹13個西湯食譜，有肉湯、蔬菜湯，中湯飲得多，偶然也轉一轉口味吧！

平時去西餐廳吃飯，想飲碗湯，例牌不外乎紅湯、白湯，不但選擇少，而且品質參差，一喝便喝得出是用粉沖，又或是罐頭湯等等，跟真材實料的西湯實在差得遠。不知道大家愛喝甚麼湯，其實除了紅色的羅宋湯、雜菜湯；白色的忌廉湯，西湯還有大把選擇。以下就分為肉湯和蔬菜濃湯，為大家推薦13個西湯食譜。

（1）肉湯類

西湯以菜湯的比例比肉湯多，肉湯之中除了海鮮外，牛肉就是常客之一，不論牛肉、牛骨、牛尾等都可以用到煲湯，蔬菜襯托出肉香，而且牛骨等等更會為整鍋湯賦予骨膠原，對皮膚等都有益。

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（2）蔬菜湯類

個人認為西湯是懶人之選，如蘑菇、西蘭花、南瓜湯、番茄等，主要都是把煮過的蔬菜打成蓉再煲，不需要太多技巧，而且每一口都蘊含豐富營養。當然，如果你想再錦上添花，可以加上酥皮等點綴。不過要注意的是，多款西式蔬菜湯都酌量加了忌廉，若你怕肥的話，可減少忌廉的用量。

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