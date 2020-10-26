【奇異果營養】防癌助消化護皮膚視力健康　細數奇異果8大益處

如雞蛋般大小，且覆蓋棕色毛茸茸外皮的奇異果（kiwifruit，又稱獼猴桃），總是因為特殊的外觀讓許多人卻步，但切開內含飽滿多汁的綠色或黃色的果肉，味道香甜帶點酸，其果肉中黑色的小籽和皮都可食用。別看奇異果外型小，它含有極高的營養價值，除了纖維，還有大量維他命C、K、E、葉酸（Folate）、鉀（Potassium）及抗氧化劑（Antioxidant），是對身體健康有幫助的好食材喔！以下為您介紹奇異果對人體的好處。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼點擊下圖看看奇異果對人體的八大好處👇👇👇

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1. 幫助消化

奇異果含大量纖維可促進腸道蠕動，並且還含有奇異果酵素（Actinidin）的蛋白分解酵素（Proteolytic enzyme），能幫助分解蛋白質。每天吃2顆奇異果，可幫助改善消化和減少便秘情形，若患有腸躁症候群（Irritable bowel syndrome）或發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease, IBD）的人，也可以改善整體腸道功能。

2. 增強免疫系統

維他命C是增強免疫系統，抵禦疾病感染的必需營養素。研究發現，奇異果可以增強免疫系統，並減少感冒或得到流感的機率，尤其是65歲以上的銀髮族和幼童等高風險族群，更適合多吃。

3. 減少罹癌機率

奇異果中的抗氧化劑，有助於保護身體免受自由基（Free radical）的傷害，自由基會氧化身體細胞，使體內發炎及損害DNA，與罹癌具有關聯性。多吃奇異果可能有助於抑制惡性腫瘤的生長，且由於DNA的損傷與大腸癌（Colon cancer）有關聯，因此定期吃奇異果，也可降低罹患大腸癌的機會。

4. 保養皮膚與視力健康

奇異果的維他命C和抗氧化劑，可以幫助緊緻肌膚、對抗皮膚發炎及減少粉刺。此外，奇異果也含有葉黃素，可保護眼睛，並防止因年齡增長所造成的視力衰退。

5. 促進骨骼健康

奇異果中的維他命K可幫助骨骼更強壯，人體若缺乏維他命K，會增加骨折機率及罹患骨骼相關疾病（如骨質疏鬆症 Osteoporosis）的風險。

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6. 幫助控制血壓

一項2014年的研究發現，每天吃3顆奇異果，可降低血壓的效果勝過每天1顆蘋果，因為它含有生物活性物質（Bioactive substances），且奇異果含鉀，可幫助降低高血壓（Hypertension），若長期吃可能可降低與高血壓相關的疾病機率，如中風或心臟病等。

7. 促進心臟健康

奇異果中的膳食纖維，可降低三酸甘油脂（Triglyceride）並改善心臟的健康。研究發現，每天吃2~3顆奇異果者的三酸甘油脂水平，比不吃奇異果者少15％。

8. 改善呼吸系統健康

奇異果所含的大量維他命C和抗氧化劑，可以增強免疫力並幫助減緩氣喘（Asthma）症狀，一項於2000年的研究發現，經常吃奇異果等新鮮水果，可以改善肺功能，還可幫助易受感染的兒童減少呼吸困難等喘息狀況。

但是不是所有人都適合吃奇異果，有些人會對奇異果產生過敏反應，包括喉嚨癢、舌頭腫脹、吞嚥困難、嘔吐及蕁麻疹（Hives）等，若您本身對小麥、榛果、無花果等食物過敏，可能也會對奇異果過敏。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：奇異果好處驚人～防癌降血壓護眼】