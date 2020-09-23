【驚安之殿堂】旺角DONKI首間期間限定店　日本水果必搶20世紀梨

驚安之殿堂（DON DON DONKI，下稱DONKI）分店愈開愈多，就算早前疫情大爆發，它一樣逆市賺錢。據指有兩、三間新店已在籌備當中，但原來全港首間期間限定DONKI，已搶先登陸旺角，專賣日本水果、禮盒預訂，方便你送禮自用迎中秋！ 攝影：鄧穎琪

DONKI所售的貨品中，其中一項最受歡迎的，肯定是日本直送的水果。在日本，可種植水果的農地其實不多，因此果農全部傾向重質不重量，品質自然有保證。下周便是中秋節，除了食月餅之餘，當然也要吃水果，DONKI在旺角一個商場內設立了專賣水果的期間限定店，今日（23日）已正式開幕，為期2周。雖然期間限定店範圍不大，但今日開店前已有數十人在商場外等候，認真誇張！

至抵推介：鳥取縣二十世紀梨

之前曾經分享過日本水果賣得貴的3大原因，可是今次期間限定店的水果都有抵買之選，記者採訪時巧遇掃貨師奶說：「嘩！咁咪仲平過超市？」所指的正是鳥取縣二十世紀梨，半日已經售罄，要臨時再補貨，看來真是好多人搶購，記者自己都買了兩個。

首日開店，即使是閒日的下午時段，也吸引很多市民圍觀選購，人頭湧湧。

請按下圖睇DON DON DONKI旺角期間限定店的水果及價錢：

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今次的期間限定店為期兩周，由即日起至10月6日，而每日營業時間僅至9點，不會開到深宵。

收銀處列明只收信用卡或八達通，各位去買水果之前記得先增值或帶定信用卡！此外，如果你成為DONKI會員而又恰巧在9月生日，即可獲贈$25現金券，單一消費滿$100即可使用。

DON DON DONKI期間限定店就在THE FOREST商場內，一上電梯就見到。

DON DON DONKI旺角期間限定店 @THE FOREST 地址：香港九龍旺角奶路臣街17號THE FOREST 1樓中庭 營業日期：2020年9月23日至10月6日 營業時間：10:30-21:00 備註：只限八達通及信用卡付款方式，不收現金

同場加映：揀巨峰、香印提子貼士

今次DONKI的期間限定店主打兩款提子，分別是紫色的巨峰和青色的香印。雖然日本水果質量普遍都質量高，但記者都曾經試過「中伏」，買到又澀又酸的巨峰提子。如果你都想揀到最甜最多汁的巨峰和香印提子，請按下圖睇日本專家的小貼士：

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【揀水果貼士】超甜香印巨峰揀法大不同 日本專家教路分清深淺色

同場加映：DON DON DONKI其他日本水果

跟其他DONKI比較，旺角期間限定店的水果種類當然算很少，如果你想趁住中秋節，再多買一些日本水果跟親友分享，可以去DONKI的銅鑼灣、尖沙嘴或荃灣店，水果種類更琳琅滿目。

請按下圖睇更多DONKI水果及價錢：