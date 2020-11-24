露營燒烤︱$280 BBQ神器煎炒2合1　露營家用必備　一人料理提案

秋高氣爽，天氣好最適合野餐、行山、露營和燒烤！在郊外露營燒烤樂趣多，是不少人周末的好活動，不過則需要準備充足，例如露營用品、廚具和食物等。今次介紹一款集煎、炒2合1的BBQ神器，不但清潔容易，同時迷你輕巧又易攜，露營或家用必備！

秋高氣爽，天氣好最適合野餐、行山、露營和燒烤！（instagram@lil.ultraboy.homecooking）

以下要介紹的韓國製造BBQ神器，鑄鋁材質，可用於石油氣爐、洗碗機、瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐，萬用又方便。而且，它集煎、炒功能於一身，利用立體年輪紋路的設計，讓油脂能均勻散布於盤面，即使用少油煎炸也沒問題，向內集中的盤面設計，倒入少許油就能輕鬆烹煮煎炸。同時使用 Inoble無毒不沾塗層，完全不沾黏，清潔容易簡單，用矽膠刮刀或廚房紙巾即可輕鬆去除表面殘留！其重量只有550g，迷你輕巧又易攜，露營燒烤就最好不過！

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韓國製造BBQ神器，集煎、炒功能於一身，露營或家用必備！

燒烤盤亦可用於家中，在家抗疫時可享煮食的無窮樂趣。看看以下的一人料理提案，利用簡單的食材配搭，煮出美味的料理，為你帶來一些靈感。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/23）

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