西湯食譜合集｜蘑菇湯/粟米湯/羅宋湯/番茄 13款簡易西湯做法
西湯食譜合集｜想飲靚湯，除了老火中湯，西湯一樣都有豐富營養，蘑菇湯、粟米湯、羅宋湯等，美味又有益。有些西湯會把材料絞碎，啖啖湯渣，飽肚、濃郁又富營養。以下就介紹13個西湯食譜，有肉湯、蔬菜湯，中湯飲得多，偶然也轉一轉口味吧！
平時去西餐廳吃飯，想飲碗湯，例牌不外乎紅湯、白湯，不但選擇少，而且品質參差，一喝便喝得出是用粉沖，又或是罐頭湯等等，跟真材實料的西湯實在差得遠。不知道大家愛喝甚麼湯，其實除了紅色的羅宋湯、雜菜湯；白色的忌廉湯，西湯還有大把選擇。以下就分為肉湯和蔬菜濃湯，為大家推薦13個西湯食譜。
（1）肉湯類
西湯以菜湯的比例比肉湯多，肉湯之中除了海鮮外，牛肉就是常客之一，不論牛肉、牛骨、牛尾等都可以用到煲湯，蔬菜襯托出肉香，而且牛骨等等更會為整鍋湯賦予骨膠原，對皮膚等都有益。
西湯食譜1：羅宋湯
西湯食譜2：周打蜆湯
西湯食譜3：菠菜牛肉忌廉湯
西湯食譜4：牛尾湯
（2）蔬菜湯類
個人認為西湯是懶人之選，如蘑菇、西蘭花、南瓜湯、番茄等，主要都是把煮過的蔬菜打成蓉再煲，不需要太多技巧，而且每一口都蘊含豐富營養。當然，如果你想再錦上添花，可以加上酥皮等點綴。不過要注意的是，多款西式蔬菜湯都酌量加了忌廉，若你怕肥的話，可減少忌廉的用量。
西湯食譜5：忌廉蘑菇湯
西湯食譜6：洋蔥酥皮湯
西湯食譜7：番茄濃湯
西湯食譜8：粟米忌廉湯
西湯食譜9：意大利雜菜湯
西湯食譜10：法式薯仔濃湯
