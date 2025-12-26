西湯食譜合集｜蘑菇湯/粟米湯/羅宋湯/番茄　13款簡易西湯做法

西湯食譜合集｜想飲靚湯，除了老火中湯，西湯一樣都有豐富營養，蘑菇湯、粟米湯、羅宋湯等，美味又有益。有些西湯會把材料絞碎，啖啖湯渣，飽肚、濃郁又富營養。以下就介紹13個西湯食譜，有肉湯、蔬菜湯，中湯飲得多，偶然也轉一轉口味吧！



平時去西餐廳吃飯，想飲碗湯，例牌不外乎紅湯、白湯，不但選擇少，而且品質參差，一喝便喝得出是用粉沖，又或是罐頭湯等等，跟真材實料的西湯實在差得遠。不知道大家愛喝甚麼湯，其實除了紅色的羅宋湯、雜菜湯；白色的忌廉湯，西湯還有大把選擇。以下就分為肉湯和蔬菜濃湯，為大家推薦13個西湯食譜。

（1）肉湯類

西湯以菜湯的比例比肉湯多，肉湯之中除了海鮮外，牛肉就是常客之一，不論牛肉、牛骨、牛尾等都可以用到煲湯，蔬菜襯托出肉香，而且牛骨等等更會為整鍋湯賦予骨膠原，對皮膚等都有益。

西湯食譜1：羅宋湯

【羅宋湯食譜】牛骨代替牛尾形神俱似 簡易省時煮出西餐廳味道

羅宋湯食譜

西湯食譜2：周打蜆湯

【周打蜆湯食譜】牛奶忌廉添香滑 自家製鮮甜健康好味過罐頭湯

周打蜆湯食譜

西湯食譜3：菠菜牛肉忌廉湯

【西湯食譜】菠菜牛肉忌廉湯暖身飽肚 護眼抗氧化降血壓好處多！

菠菜牛肉忌廉湯食譜

西湯食譜4：牛尾湯

【牛尾湯食譜】軟腍牛尾配雜菜護膚強筋骨 一個關鍵步驟令湯更香

牛尾湯食譜

（2）蔬菜湯類

個人認為西湯是懶人之選，如蘑菇、西蘭花、南瓜湯、番茄等，主要都是把煮過的蔬菜打成蓉再煲，不需要太多技巧，而且每一口都蘊含豐富營養。當然，如果你想再錦上添花，可以加上酥皮等點綴。不過要注意的是，多款西式蔬菜湯都酌量加了忌廉，若你怕肥的話，可減少忌廉的用量。

西湯食譜5：忌廉蘑菇湯

【忌廉蘑菇湯食譜】啡白蘑菇兩溝 無鹽無麵粉同樣綿滑香濃

忌廉蘑菇湯食譜

西湯食譜6：洋蔥酥皮湯

【氣炸鍋食譜】簡易洋蔥酥皮湯 印度薄餅代替急凍酥皮方便又實惠

西湯食譜7：番茄濃湯

【番茄濃湯食譜】簡易清新抗氧化緩衰老！番茄如何煮更有益？

番茄濃湯食譜

西湯食譜8：粟米忌廉湯

【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老 輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

粟米忌廉湯食譜

西湯食譜9：意大利雜菜湯

【素食食譜】意大利雜菜湯 高纖低脂替代正餐不捱餓！

意大利雜菜湯食譜

西湯食譜10：法式薯仔濃湯

【西湯食譜】法式薯仔濃湯口感幼滑味道香濃 預防抑鬱養顏去水腫

西湯食譜11：西蘭花濃湯

【西湯食譜】西蘭花濃湯綿密幼滑營養高 排毒助防癌提升免疫力

西蘭花濃湯食譜

西湯食譜12：南瓜腰果忌廉湯

【南瓜腰果忌廉湯食譜】純素西湯無難度 奶敏感或愛美女士必選

南瓜腰果忌廉湯食譜

西湯食譜13：薯仔蘑菇酥皮湯

【西湯食譜】薯仔蘑菇酥皮湯 酥皮脹卜卜切記密封不漏口