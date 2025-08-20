天價$238頤和園御品醬油！堅持2千年古法製8斤黃豆釀出1斤豉油

醬油｜普通一瓶豉油，在超級市場$15就買到，但一瓶125毫升的頤和園御品醬油就要價$238。除了因為製作過程繁複，還有頤和園創辦人曾吳希君半世紀的執著：堅持純天然生曬黃豆、發酵三年、柴火烹調、自家井水、香港製造，難怪被譽為「地上最強豉油」。



頤和園醬油廠是少數香港製造

成功背後的女人 締造醬油界名牌

曾老太出身於科學世家，原本在淘化大同進行醬料及食品研發工作的她，將一條不被採納的福建醬油古方，以科學角度研究原料、成分、環境、製作手法等，並靠一條經改良的秘方創立頤和園醬油廠，成功研發煉製御品醬油，締造醬油界名牌。

曾老太以科學方法嘗試學做豉油。（頤和園）

51年歷史、百分百香港製造 —— 頤和園

頤和園醬油廠於1974年成立，至今已屹立香港逾半世紀，是少數在香港保留完整生產線的醬油廠，標榜百分百香港製造。

頤和園自1974年創立，至今已經51年。（頤和園）

頤和園的醬油堅持以古方古法釀造、本地人手煮製，保證純天然原始的香港味道。除了醬油外，頤和園亦生產生抽、老抽、蠔油、辣椒醬等醬料。在眾多出品中，以「禦品醬油」所花的時間最長。

二千年歷史「翕仔清」 八斤黃豆釀製一斤醬油

頤和園招牌御品醬油採用傳統「翕仔清」工藝釀造而成，製作過程漫長且繁複。「翕仔清」是福建豉油的傳統稱謂，已經有近二千年歷史，原本只給皇帝享用，及後流傳民間，因此曾老太將其取名「御品」。

頤和園招牌御品醬油售價$238（125ml）（頤和園）

曾老太表示，一般豉油只用五成黃豆，而頤和園御品醬油則用足95%黃豆，需要八斤黃豆才能釀製出一斤醬油。因此，比起普通醬油，御品醬油的豆香和豉味會更出眾、味道更香濃。

除了選材，頤和園御品醬油亦需要經過煮豆、起豆、落缸、生曬、煮醬油等多達14個步驟製作而成，整個過程長達3年。為了研發出更優良的醬油，曾老太更會在每次製作期間做記錄、試味並改良配方，才成就了現今「地上最強豉油」。

招牌御品醬油 每年僅產4800支

此外，頤和園御品醬油亦強調選用高比例的非基因改造黃豆，並發酵數年製成。頤和園亦堅持採用全天然手法釀製，以柴火烹調及經過消毒的井水釀造，過程中不添加任何防腐劑、無致癌物質。

頤和園御品醬油堅持以古法製造，產量十分少。（頤和園）

雖然頤和園御品醬油在一田、Market Place、裕華國貨、UNY等近30個銷售點有售，但因為製作過程複雜，頤和園御品醬油每年僅生產4次、每次亦只有1,200支，非常稀有且搶手，就算有錢都未必買得到。