臘腸食譜｜零失敗生炒糯米飯！　揀臘腸4貼士／限時買2送1 $220起

臘腸食譜｜臘味食譜｜香港天氣開始轉涼，能夠吃上一碗熱騰騰、香氣四溢的臘腸糯米飯最暖胃！除了臘腸糯米飯外，臘腸還可炮製很多菜式，例如臘腸炒芥蘭、蘿蔔糕、臘腸煲仔飯等，而且在家都可以輕鬆煮得到，更可按自己喜好選擇加瘦臘腸或膶腸等。



香港常見臘腸種類

一到秋冬，街頭小巷總會聞到熟悉的臘腸香味。廣式臘腸是香港最為常見的臘腸，以味道甘香見稱，主要使用醬油和玫瑰露酒調味，不僅保留了肉的鮮香，還增添了獨特的甘甜風味。而膶腸則在臘腸的基礎上，額外加入了鴨肝，使得味道更加豐富濃郁。

臘腸經過充份加熱後，油脂在切開或咬開時流出，散發香氣，和其他料理一同烹飪時吸收臘腸肉香精華，超適合入饌不同料理，是很多粵式美食的靈魂所在！

臘腸選購貼士

【1】製作方式

臘腸主要分為切肉臘腸及絞肉臘腸，切肉臘腸的肉塊較大且分明，可以清晰見到肉的紋理和脂肪塊，絞肉臘腸則會呈現泥狀。因此切肉臘腸會比絞肉臘腸更有嚼勁，口感更佳。

此外，臘腸通常會以「腸衣」包裹，而臘腸腸衣主要分為天然腸衣和人造腸衣，由於天然腸衣使用豬小腸製成，具良好透氣性及彈性，在蒸煮後可以保留「脆皮」口感，，因此口感會較人造腸衣更為豐富。

【2】色澤與外觀

優質的臘腸色澤自然、表面乾爽不油膩略有皺紋。過於鮮豔的臘腸有可能添加了人工色素，成分不天然；過於暗沉的臘腸則有可能使用了不新鮮的豬肉。至於表面乾爽的臘腸則代表臘腸經過適當的生曬風乾，水分已充分蒸發，不易發霉變質；若臘腸表面有過多油份溢出，臘腸則可能保存不當。

【3】肉質與脂肪分布

臘腸其中一個好吃的關鍵，是肥肉的比例，瘦的多了會硬，肥的多了也膩。製作比例為二肥八瘦的臘腸，讓臘腸在蒸煮時產生恰到好處的油脂，滲入瘦肉中，使口感飽滿多汁又不油膩，絕對是最佳比例！

【4】選購信譽老字號

食物安全中心提醒，若臘味的製作過程不當，容易導致細菌滋生，令臘味變壞，進食後有可能影響健康。因此，購買臘腸時應選擇有信譽、可靠的商戶，例如可以認準已獲得「Q嘜認證」的企業產品。

小編推介2款優質臘腸！ 限時優惠買2送1 $220起

想選購優質臘腸，榮華臘腸現推出限時優惠！

由11月14至16日 (星期五六日一連3天)，港九區各分店，臘腸、臘味、各式餅食、茶葉等產品均可享有標準價買二送一優惠。

例如皇牌產品「加瘦招牌臘腸」標準價$330／斤，買二送一優惠價$660／3斤（平均$220／斤；原價$990）；「加瘦鴨膶腸」同樣以新鮮豬後腿肉製造，加入甘香鴨膶，齒頰留香，略帶嚼頭，標準價$330/斤，買二送一優惠價$660即有3斤（平均$220／斤原價$990）。

榮華臘腸榮獲Q嘜優質產品標誌認證，所有榮華招牌臘腸及鴨膶腸均由擁有豐富經驗的師傅製作及嚴格監控製作過程，且在元朗設有自家廠房，保證香港製造！

榮華臘腸選用上乘的新鮮優質豬後腿肉，並沿用超過七十年的傳統秘方，以玫瑰露酒與原曬豉油王精心調味，再灌入天然脆薄的豬腸衣，成就了家喻戶曉、獨一無二的滋味。

榮華超人氣的「加瘦招牌臘腸」

榮華超人氣的「加瘦招牌臘腸」：採用肥瘦2：8的黃金比例調配，搭配傳統的切肉工藝及天然腸衣，香港製造，零舍不同！

標準價$330／斤，買二送一優惠價$660／3斤（原價$990）。



榮華超人氣的「加瘦鴨膶腸」

榮華超人氣的「加瘦鴨膶腸」：它將豬肉與鴨膶乾完美結合，甘醇帶嚼勁，保證齒頰留香，回味無窮！若想追求更豐富的風味，就可以選擇榮華「加瘦鴨膶腸」。

標準價$330／斤，買二送一優惠價$660即有3斤（原價$990）。



想享受優惠可以在11月14至16日至榮華港九區分店及以下臨時推廣攤位掃貨：

柴灣環翠商場、小西灣廣場、油塘鯉魚門廣場、藍田啟田商場、秀茂坪商場、九龍灣淘大商場、慈雲山中心、深水埗南昌薈、大角咀奧海城一期、海富商場



AEON（黃埔、康怡）、APITA（太古）、一田（北角、觀塘、新蒲崗、旺角）、UNY（樂富）、崇光（銅鑼灣）、永安（上環、油麻地）



2大簡單食譜推介 不失敗秘訣

【1】生炒臘味糯米飯

生炒糯米飯食譜

材料：

糯米200克、臘腸1條、臘肉1/4條、蝦乾1兩、乾冬菇4朵、炸花生適量、生抽1湯匙、蠔油1/2湯匙、老抽1茶匙、糖1/2茶匙



做法：

1. 糯米用清水浸泡3小時或以上，瀝乾水分。

2. 冬菇浸泡3小時；蝦乾浸泡3小時，保留浸蝦乾水。

3. 將冬菇、蝦乾、臘腸及臘肉切粒。

4. 中火燒熱油鍋，加入臘肉炒至豬油釋出。

5. 加入冬菇、蝦乾及臘腸炒香。

6. 轉小火，加入糯米並炒至每一粒生米沾上油分。

7. 轉中火，分次加入1-2湯匙的浸蝦乾水，炒至熟透，其間需不斷翻炒防黐底。

8. 加入調味料拌勻及炸花生後完成。



【2】臘腸炒芥蘭

臘腸炒芥爛食譜

材料：

臘腸1條、膶腸1條、芥蘭半斤、薑適量、鹽半茶匙、糖1茶匙、紹酒1茶匙



做法：

1. 臘腸、膶腸洗淨，放入鍋內以中大火蒸8分鐘。

2. 取出待涼後切片，備用。

3. 芥蘭浸洗淨，摘去老葉，斜切段。

4. 熱鑊落少許油，放入臘腸、膶腸以中大火炒香約2分鐘，盛起。

5. 原鑊放入薑片爆香，下芥蘭拌炒，注入少許水加蓋，大火煮至軟約3-5分鐘。

6. 加入臘腸、膶腸，下鹽、糖、紹酒炒勻後完成。



臘腸美味百搭，除了傳統臘腸菜式，還可製作不少創意料理！