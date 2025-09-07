冷凍蔬菜｜營養師推6款菜急凍保鮮營養不失　免洗切1原因長者最啱

隨著氣候變遷加劇，極端天氣頻繁發生，颱風豪雨對農業的衝擊也越來越嚴重。今年8月接連的丹娜絲颱風及豪雨，再加上楊柳颱風，重創台灣蔬菜產區，菜價應聲飆漲。



颱風季節蔬菜荒！ 聰明選菜維持營養均衡

面對這樣的「菜金菜銀」時代，許多家庭主婦開始煩惱：在有限預算下，讓全家人仍吃到足夠營養的蔬菜？台灣台安醫院蔡曉蓉營養師指出，透過聰明選菜以及善用耐放與冷凍蔬菜的優勢，如此多元化攝取不僅能度過菜價高峰期，還能確保完整均衡的營養價值。

相關文章：蔬菜飲食｜5種蔬菜煮過再吃更營養！菠菜煮熟人體吸收更多鐵和鈣👇👇👇

+ 5

每當受天災因素影響，葉菜類到貨量驟減、價格飛漲，許多品項甚至出現缺貨狀況。當葉菜類被搶購一空後，消費需求轉向根莖類及進口蔬菜，連帶使進口花椰菜、白蘿蔔、紅蘿蔔等價格全面上揚。尤其面對颱風肆虐後，都會預估菜價會有段高價難回穩，台灣蔡曉蓉營養師建議民眾應購買相對耐放的椰菜等種類；民眾可先清出雪櫃空間，儲備一兩顆椰菜等，也是度過菜價高峰期的明智之舉。

除耐放的新鮮蔬菜，冷凍蔬菜也成為颱風季節的新寵。許多民眾對冷凍蔬菜存有「營養打折」的刻板印象，台灣蔡曉蓉營養師特別澄清這個迷思並解釋，冷凍蔬菜採用「鮮採鮮凍」製程，雖然「殺菁」步驟會流失部分水溶性維他命，但膳食纖維、維他命E、β-胡蘿蔔素等重要營養素都能有效保留。

研究證實，冷凍蔬菜的營養價值與新鮮蔬菜並無顯著差異，有時甚至因為採收後立即處理，營養保存反而更完整。台灣農糧署近年積極輔導農民團體，於冬季蔬菜盛產期契作生產產銷履歷西蘭花，加工製成冷凍產品。這些台灣產冷凍蔬菜包括菠菜、番茄、綠櫛瓜、毛豆、薯仔、胡蘿蔔及南瓜等，不僅免洗免切、無菜葉殘渣，在台灣全聯、大全聯、媽媽魚、有心肉舖子等通路都能輕鬆購買。對於牙口不好的長者而言，冷凍處理後質地軟化的特性，更有助於咀嚼和營養吸收。

相關文章：【食物安全】大蒜發芽營養更高 洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？👇👇👇

+ 5

除了耐久放蔬菜 也可選乾燥蔬菜、冷凍蔬果

面對菜價劇烈波動，蔡曉蓉營養師提醒，選菜不只考量價格還要注重營養均衡與多樣化攝取，關鍵在於「耐放、營養密度高」的蔬菜種類，既能確保營養攝取又不會造成經濟負擔。台灣蔡曉蓉營養師分析，颱風季節最適合選購耐久放蔬菜，包括甜椒、洋蔥、冬瓜、香菇、椰菜、玉米筍、四季豆、大白菜、西蘭花、大小青瓜、紅白蘿蔔，以及黑白木耳等不僅保存期長且營養價值豐富的種類。其中甜椒富含植化素、維他命A及β胡蘿蔔素，能維持黏膜健康、提升防護力；洋蔥等辛香類食材則能強化免疫系統；冬瓜含豐富鉀離子，有助利尿消水腫；香菇的多醣體和維他命D更是增強免疫力的絕佳來源。

相關文章：長壽飲食｜每天5色蔬果至少3色！營養師抗老助防癌貼士愈多色愈好👇👇👇

+ 8

台灣蔡曉蓉營養師特別提醒，現代人膳食纖維和水分攝取普遍不足，若颱風前後減少蔬果攝取，容易出現便秘、腹脹等腸道問題。除新鮮蔬菜，台灣蔡曉蓉營養師也推薦乾燥蔬菜作為替代選擇，雖然乾燥蔬菜會流失部分水溶性維他命B和C，但膳食纖維、維他命A和E等重要營養素都能有效保留；尤現代乾燥技術採用「鮮採立即殺青」的製程，營養保存相當完整。

冷凍蔬果包括冷凍四季豆、冷凍西蘭花、冷凍三色豆、冷凍椰菜花、冷凍莓果、冷凍蘆筍等，這些急凍保存的蔬果營養價值依然豐富，現代冷凍技術能在汆燙後快速冷凍，有效保持鮮度，對於膳食纖維等主要營養素幾乎沒有流失問題。透過聰明選擇，讓全家人在任何時候都能獲得完整均衡的營養，既經濟實惠又健康安心。

延伸閱讀：

心血管疾病高風險族群膽固醇要達標 中風、心梗不再來

眼睛乾澀、疲勞別亂點眼藥水！ 選購眼藥水5要點1次看

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

