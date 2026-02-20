煮食爐推介｜氣霸火力分配附安全鎖鍵！1款設空鍋提示+5使用禁忌

電磁爐｜電磁爐推薦｜近年電磁爐成為不少家庭的首選煮食工具，但電磁爐品牌眾多，應該從何入手選擇適合自己的煮食爐？《香港01》記者為大家精選4款熱門品牌的家用雙頭電磁爐，整合各型號的安全性、火力、價格等，助你選出最適合的電磁爐型號！還要謹記以下使用5大禁忌，延長爐具壽命。



煮食電磁爐4大推介

煮食電磁爐推介【1】氣霸HIBACHI——雙頭智能煮食爐 火力共享分配／安全鎖鍵

HIBACHI——雙頭智能煮食爐（HY-2800GD1）

HIBACHI（氣霸）的雙頭智能煮食爐（HY-2800GD1），支援嵌入式或座檯式兩用，極具彈性。煮食爐設有9段火力調教總輸出功率為2800W，並採用火力共享設計，雙爐頭同時運作時，能夠自動分配火力，單邊使用時則可達最高火力，就算需要大火快速爆炒都沒有問題！

此外，煮食爐亦設有長達3小時59分鐘的定時功能、感應式觸控及強化玻璃面，無論是日常使用還是清潔都十分容易掌控。在安全性方面，煮食爐更具備多項安全功能，包括截斷電源裝置、安全鎖鍵及保護功能，提供多重安全保護。例如當出現電壓不穩或爐面過熱等，電磁爐會停止運作，防止意外發生。

除了雙頭智能電磁爐，氣霸亦有單頭電磁爐、單頭及雙頭煤氣爐，同樣提供多段火力調整、強化玻璃面及防漏安全保護裝置。

HIBACHI——雙頭智能煮食爐（HY-2800GD1）

官網售價：$4,280



煮食電磁爐推介【2】德國寶German Pool——嵌入式雙爐頭電磁爐 3小時烹調功能

德國寶——嵌入式雙爐頭電磁爐（GIC-252DB）

德國寶（German Pool）的嵌入式雙爐頭電磁爐（GIC-252DB）具備1級能源標籤，提供5200W超高火力，且採用耐熱高達750度的德國 SCHOTT CERAN玻璃面板，能夠直接導熱至鍋具而不傳熱至非烹飪區。

電磁爐配有9段滑動式火力控制，能一按瞬間達至最大火力，雙爐頭使用時也能智能分配火候，還有3小時超長定時烹調功能，無論是快炒還是慢燉都能滿足！

此外，電磁爐亦有童鎖功能及多重安全保護，配備過熱保護、延長散熱、高低電壓等保護功能，遇到過熱及空鍋等情況時會自動關機，確保使用安全。

德國寶——嵌入式雙爐頭電磁爐（GIC-252DB）

官網售價：$6,250



煮食電磁爐推介【3】西門子SIEMENS——嵌入式雙頭電磁爐 17段火力調節

SIEMENS——嵌入式雙頭電磁爐（EH8P5262HK）

SIEMENS（西門子）的嵌入式雙頭電磁爐（EH8P5262HK）具備2級能源標籤，總功率達到3,500W，配備17段火力，能夠實現「精準控溫」，搭配輕觸滑動操控，操作簡單。電磁爐更提供極速火力加強功能，能瞬間將火力提高，在加熱或烹飪大量食物時可以節省約高達35%的時間！

安全性方面，電磁爐配備兒童安全鎖防止誤觸，具備鍋具偵測功能，並設有2段餘溫顯示，且提供智能烹飪功能，每個煮食區都設有獨立計時器，支持自動關機，可以自由控制煮食時間。

SIEMENS——嵌入式雙頭電磁爐（EH8P5262HK）

官網售價：$6,890



煮食電磁爐推介【4】樂信牌——廚房專用雙頭電磁爐 爐面餘溫及故障提示

樂信牌——廚房專用雙頭電磁爐（RIC-SR328/G）

樂信牌（Rasonic）的廚房專用雙頭電磁爐（RIC-SR328/G）支援座檯式或嵌入式安裝，具備2級能源標籤，最高功率可以達到2,800W。電磁爐提供9段火力控制、8小時定時功能，設有快速加熱、一鍵暫停及恢復、火力共享功能，爐上的日滑微晶石面板配有紅色光圈顯示，會因應火力大小變動而調整紅色光圈亮度。

電磁爐亦採用滑動式設計及LED顯示面控，具備兒童安全鎖，且提供爐面餘溫提示、故障及多功能蜂嗚提示。此外，電磁爐更設有鍋具自動檢測裝置、長時間閒置自動關機、過熱自動斷電及防止小物件加熱等安全保護功能。

樂信牌——廚房專用雙頭電磁爐（RIC-SR328/G）

官網售價：$4,380



按圖看4大煮食爐品牌特色

電磁爐5大使用禁忌 正確保養延長壽命

油漬污垢、食物殘渣等會影響電磁爐功能，令電磁爐壽命大大縮短，要正確保養電磁爐應勤力清潔，同時亦要避免以下5大使用禁忌：

電磁爐使用禁忌【1】切忌直接以錫紙盤烹調

如果將錫紙包裝的食物或錫紙盤直接放置在電磁爐上烹調，錫紙會融化於電磁爐上，除了有機會損壞電磁爐外，亦有可能令電磁爐融化。

電磁爐使用禁忌【1】切忌直接以錫紙盤烹調

電磁爐使用禁忌【2】勿讓電磁爐受重壓

不少人因為廚房較小，會利用電磁爐的平面位置放東西，或者會一次性煮一大鍋的食物，但一般電磁爐的承重不超過5公斤，若擺放太多東西或超過承重標準的食物連鍋具於電磁爐上，有機會損壞電磁爐，甚至讓玻璃面爆裂。

電磁爐使用禁忌【2】勿讓電磁爐受重壓

電磁爐使用禁忌【3】切勿阻擋周邊和底部散熱

電磁爐有進氣孔和出氣孔，爐底亦需留有足夠空間散熱及保持通風良好。若使用電磁爐的時候阻擋了周邊和底部散熱或者通風不足，電磁爐的加熱面板有機會因過熱而損壞。

電磁爐使用禁忌【3】切勿阻擋周邊和底部散熱

電磁爐使用禁忌【4】煮食後切勿立即斷電

在使用電磁爐後，不應立即切斷電源。有部分電磁爐內部設有風扇作幫助零件散熱用，風扇繼續開動，可讓爐底散熱及面板降溫。

電磁爐使用禁忌【5】忌選用不合適鍋具

選用電磁爐使用的鍋具時，應避免使用底部不平或粗糙的鍋具，電磁爐面一旦被刮花，會令清潔電磁爐更困難，更會影響電磁爐的導熱功能。煮食時亦不應在電磁爐面上頻繁拖拉鍋具，此舉或會令玻璃面磨損而退化。