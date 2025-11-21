便秘｜腸癌失眠爆血管便秘7大危害　中醫通便7招多吃果膠產氣食物

不少朋友作息不規律，飲食結構被打亂，容易引起便秘。一旦被便秘所「纏身」，皮膚色素沉着、瘙癢、面色無華、毛髮枯乾等諸多問題也隨之而來。



便秘到底對人體有哪些危害？哪些方法可以擺脱便秘帶來的困擾？北京中醫醫院肛腸科李副主任醫師為大家分享簡單又實用的緩解便秘小秘訣。

便秘都有哪些表現？

（1）大便次數少，每周排便次數少於3次；

（2）大便乾結，硬呈球狀，俗話說：羊屎球樣；

（3）排便困難、費力，排便時間延長；

（4）排便不淨感，便後仍有便意。



不管是以上一種還是多種表現，都屬於便秘。

温馨提示：

當然，每個人的排便規律是不盡相同的。有些人可能是4-5天才排便一次，但是沒有糞便乾結、排出不暢等不適症狀則不屬於便秘範疇。



便秘對人體的危害，主要表現在哪些方面？

1. 加重心腦血管疾病

一般人在用力排便時，血壓水平較平時明顯升高。患有高血壓、腦動脈硬化、冠心病以及糖尿病的老年患者，排便時用力過猛，而導致血壓驟升，導致腦溢血、誘發心絞痛、心肌梗死或造成血管破裂，引起視網膜出血，導致失明等。

2. 引起精神症狀

糞便中的有毒化學物質、重金屬以及由細菌產生的各種毒素長時間不斷地刺激腸道黏膜的壓力感受器，會產生一些頭痛、頭暈、失眠、心煩、疲乏無力、食慾不振、口苦口臭等全身症狀。

3. 產生腹脹、腹痛

當發生便秘時．腸的蠕動相對減弱，排氣減少。另外，糞便在腸道內停留的時間長，細菌酵解產生的氣體增多，加上腸道對氣體的重新吸收減少，以至於氣體停滯於腸中，易產生腹脹、腹痛。

4. 引起肛周疾病

由於糞便乾硬，停留於直腸的時間過久，乾燥的糞便在排出時易損傷肛瓣、齒狀線附近組織、糞便中的致病菌容易引起肛竇感染而形成肛竇炎，並進一步發展導致肛周膿腫、肛瘻、肛乳頭肥大、痔瘡等。

5. 形成腹疝

便秘時，因排便用力過大，腹內壓突然增高，腹內臟器如小腸等經腹壁薄弱處向身體表面突出，可形成腹疝。

6. 有損容顏

長期便秘，有害物質再吸收入血，導致皮膚粗糙，無光澤，形成痤瘡、色素沉着、顏面色斑等。

7. 引起腸癌

大便中含有一種叫「吲哚」的致癌物質，大便秘結必然增加這些致癌物質與腸黏膜的接觸時間，從而刺激腸黏膜的異常增生，使腸癌的發病率增加。

該如何擺脱「便秘」？

1. 每天喝3升水

體內水分不足會引起便秘。若體內缺水，就會令大便乾燥，無法順利排出。要想防治便秘，除了果蔬等食物中的水分外，每天最好額外再喝約3升的水。

2. 堅持規律排便

養成定時解大便的習慣，最好在早餐後20分鐘。此外，在大便前飲水500毫升，並散步10-15分鐘

3. 摩腹、提肛促排便

三餐後順時針按摩腹部，每次50下，可促進腸道蠕動，然後左、右轉動腰骶部。

腹部按摩方法：

患者取仰卧位或半卧位，雙腿稍屈曲，腹部放鬆，從右下腹開始向上、向左、再向下順時針對向按摩，每天2～3次，每次50圈。



對有便意而排出不暢者，撮穀道，又叫提肛動作，記載於孫思邈《千金要方》：

每日清晨醒來和晚上睡前做，平卧，每次50下。是一種獨特的養生之術，其具體做法概括為「收、抵、提、閉、鬆」五字訣。



收：將臀部、大腿收緊

抵：舌抵上齶

提：向上收提會陰部及肛門，同時吸氣

閉：稍閉氣凝神

鬆：然後慢慢呼氣，緩緩放鬆肛門、會陰部和全身。

（提、閉、鬆每個環節大約2秒鐘）



4. 多攝入粗纖維食物

很多時候腸胃蠕動之所以會變慢，與缺乏刺激有着很大的關係，因此在平時生活中建議經常有便秘等情況的人群多吃些富含有粗纖維的食物。比如像玉米、燕麥、大豆，多吃白菜、芹菜、韭菜、蘿蔔等，這些食物中具有很好的通便作用。

5. 每天堅持鍛鍊

建議大家每天快走30分鐘，最好再做一套健身操。與此同時，也應堅持做外出遠足、打球或游泳之類的鍛鍊。

6. 多吃果膠食物以及產氣食物

果膠食物有很多，很多的水果和蔬菜都是屬於這個範圍，例如蘋果、香蕉、柑橘、胡蘿蔔以及捲心菜等等，這些都是屬於果膠食物，能夠很好的起到軟化大便的作用，有效的減少便秘的情況。

7. 穴位按摩

可選取下面五個穴位：天樞、大橫、支溝、足三里、上巨虛。

穴位按壓操作手法：

在選定穴位上用拇指或者食指指腹用力按壓穴位一下，然後以順時針方向揉按三下，稱一按三揉，一按三揉為1次，每穴操作50-100次，每次操作以穴位感到酸脹或發熱感為度。穴位按壓每日早晚可以各按壓一次。



注意事項：

在進行穴位按壓療法時，要保持全身肌肉放鬆，呼吸均勻。

穴位的順序可先上後下，先左後右。

操作時用力要均勻、柔和、持久，禁止用力過猛。

皮膚破損的部位禁止穴位按壓。



