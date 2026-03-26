男子吃茄子關節炎發作！醫揭因含1毒素6類人不宜　番茄薯仔都有！

現代人的生活多趨於靜態，常常攝取過多的熱量，營養卻不均衡，導致不少疾病找上門。



台灣泉源診所院長、新光醫院腎臟科前主任江守山在節目《健康好生活》上表示，曾有一名患有類風濕性關節炎的患者，原本病情控制得宜，豈料某日關節炎突嚴重發作，甚至痛到連筷子都無法拿，詢問後發現，原來他前幾天有大量食用茄子，「這類食物有可能會加劇關節炎的症狀。」江守山提醒，茄科植物含有茄鹼，濕疹、蕁麻疹、呼吸道症狀、關節炎、自體免疫疾病及腸炎等患者，皆應暫時避開，以免產生不適症狀。

茄子5大營養和不適宜人群（01製圖）

茄子營養豐富，降三高，6大人群食用需注意👇👇👇

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吃茄子竟釀關節炎發作

江守山分享，自己看診時遇過一名患有類風濕性關節炎的病人，關節變形雖不可逆，但仍可用簡單的薑黃素、維生素（維他命）D將疼痛感控制住，使病情發作風險降低，3年來平安無事。然而，某次他來看診時卻透露，關節炎突嚴重發作，甚至痛到不能拿筷子，生活上產生極大的不便。江守山追問飲食情況才得知，原來該患者在市場看見茄子，覺得其顏色漂亮、加上牙口問題容易入口，便大量買回家「拚命吃」。

江守山解釋，曾有動物實驗證實，茄科植物像是茄子、番茄、馬鈴薯（薯仔）等，含有龍葵鹼（Solanine，又名茄鹼），會惡化關節炎。因此，他建議，患者先暫停食用茄科植物，更提醒對方若要吃馬鈴薯時，務必要削皮並煮熟才可食用，因它的外皮龍葵鹼含量高於內部許多。

江守山提及，按此調整後，在原本薑黃素、維生素D的劑量皆沒有改變下，患者關節炎疼痛症狀便逐漸緩和下來，未再嚴重發作。

「茄子對99％的人都有好處，唯獨那1％的人要特別小心。」江守山說道，之前也曾有一名患有退化性關節炎的老婦人是多食番茄，結果同樣症狀發作，因此，他認為，在所有病患中總有部分的人，容易被茄科植物誘發關節炎的發作。

最後，江守山提醒，茄科植物含有植化素，能提供大多數人健康益處，但對於少部分人而言，尤其是類風濕性關節炎患者，可能會有影響，務必謹慎食用。

吃茄子的好處 有5大功效

根據《康健雜誌》指出，茄子富含各種營養素，對改善人體的健康有很大的幫助。以下是茄子的5大功效：

1. 抗氧化防失智

茄子有許多抗氧化物、花青素、黃酮苷（Nasunin），能預防記憶退化、失智、失憶等功效。

2. 預防黃斑部病變

茄子富含葉黃素，可以減少藍光對眼睛的傷害，預防黃斑部病變的發生。

3. 降低膽固醇

茄子富含的營養成分包含維生素B6、維生素D、鉀、膳食纖維，這些營養成分能降低膽固醇，進一步起到保護心臟效能的作用。

4. 膳食纖維高有利減重穩定血糖

茄子膳食纖維高且熱量低，多吃能增添飽足感，有效降低每一餐攝取的熱量，發揮減重效用。而茄子內的多酚能減少糖分吸收，有效降低血糖。

5. 花青素抗癌、防癌

茄子富含一種化合物SRGs，具有抗癌與減低癌症復發的功效，另外，茄子皮含有花青素，也能降低體內發炎，抑制癌症擴散過程中的酶。

6類患者不適合茄科植物

台灣初日診所家醫科資師李思賢指出，茄科植物如番茄、馬鈴薯、茄子、青椒、甜椒等，雖含有大量的維生素、纖維及抗氧化物，但其中含的茄鹼會讓部分族群有不適的症狀。

因此，他建議，濕疹、蕁麻疹、呼吸道症狀、關節炎、自體免疫疾病與腸炎等患者，最好暫時避開這類食物。

「有些人在把茄科植物從餐盤中拿掉之後，以上症狀就改善了。」李思賢說，雖缺乏大量醫學證據證明此方法有效，但把茄科植物拿掉後，仍有其他蔬菜可代替，算是一個沒有副作用的常識治療，大家不妨可以試試看。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：薑沒用完別直接放冰箱！農業部教1招實用保存法，延長保鮮不發黑乾癟】

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