減肥｜適合中國人的黃金吃法 減脂護心抗炎　簡單4原則蔬菜宜多少

提到健康餐，很多人的第一反應是：水煮雞胸肉、水煮菜、沙拉輕食、戒掉主食……打住！如果健康飲食=苦行僧式的生活，那估計99%的人都堅持不過3天。



好消息來了！最近一項發表在頂級期刊《自然》子刊上的研究，為我們找到了一種 「黃金吃法」 。它不僅不折磨你的「中國胃」，還能讓你在享受家常美味的同時，不知不覺減掉肚子，血管也越來越好。

堅持這樣吃飯的人，不容易胖肚子

2026年3月，浙江大學公共衛生學院、中國疾病預防控制中心營養與健康所等機構的研究人員在國際期刊《自然》子刊發表了一項研究，在一項長達6年、追蹤了近9000名中國人的研究中發現：「東方膳食」模式，簡直是專為中國人體質打造的「黃金吃法」，還能將心梗、腦卒中等重大不良心血管事件風險降低22%。

研究截圖

「東方膳食」到底有多強？咱們直接用一組數據來說話——

1. 專減肚子上的「壞脂肪」

堅持「東方膳食」的人，患上中心型肥胖（也就是我們常說的「胖肚子」）的風險顯著降低17%。更重要的是，這種吃法能引導脂肪往更健康的地方分佈，減少內臟脂肪堆積，讓你遠離「蘋果型」身材。

2. 能強力保護你的心血管

在長達約6年的追蹤期內，採用這種飲食模式的人，發生重大不良心血管事件（如心梗、腦卒中）的風險，大幅降低了22%。

3. 腸道更年輕能改善菌群

研究發現，「東方膳食」還能優化你的腸道菌群結構，讓身體代謝狀態變得更好，從根源上提升健康水平。①②

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「東方膳食」到底是什麼？其實就是這麼簡單

簡單來說，「東方膳食」並不是什麼國外傳來的昂貴「超級食物」，而是我們從祖輩那裏繼承下來、又被現代科學驗證的中式家常便飯。

多吃這些：

公認的健康食物：蔬菜、水果、海鮮、全穀物、堅果、奶製品、雞蛋等；

我國的特色飲食：淡水魚（鯽魚、鱸魚等）、澱粉類塊根/塊莖（紅薯、芋頭、蓮藕等）、豆製品（豆腐、豆漿等）、食用菌（香菇、木耳等）。



少吃這些：

1. 精製米麵：白米飯、白饅頭、白麵條等

2. 紅肉和加工肉製品：豬肉、牛肉、羊肉適量，少吃香腸、培根

3. 油炸食品：油條、炸雞等

4. 儘量不喝酒：能不喝酒就不要喝酒



可以說這些食材我們天天見，一點都不陌生。其實，健康就藏在這些最樸素的搭配裏。

為什麼「東方膳食」效果出眾？它其實是「中式抗炎飲食」

上海市第七人民醫院內分泌科主任醫師李曉華、營養科副主任醫師吳慧在該院公眾號刊文給出了解釋，「東方膳食」更加健康的原因，是抗炎飲食的比例較高。

你可能不知道，肥胖本身就是一種慢性低度炎症狀態。這種慢性炎症和肥胖會形成一個惡性循環：炎症讓你更難瘦下來，而胖又加劇了炎症。

「東方膳食」的特點是：抗炎食物（如雜豆、蔬菜）比例高，而促炎食物（如大量紅肉、油炸食品）比例低。



日復一日，通過這種飲食調整，逐漸改善體內慢性低度炎症的狀態，不必「忍飢挨餓」，也可以輕鬆減輕內臟脂肪堆積，並且因為炎症狀態的改善，打破了炎症與肥胖相互促進的惡性循環，因此調整為東方膳食模式後，還有體重不易反彈的優點。③

做好這4點，你也能吃出健康好身材

「東方膳食」聽起來複雜，做起來簡單。只需在每天的烹飪中，做一點點微調：

1. 主食加一把「粗」

煮飯或熬粥時加入燕麥、小米、紅豆、紅薯等雜糧雜豆，增加全穀物攝入。吃粗雜糧、全穀物時儘量遵守「三少原則」：少油，少糖，少鹽。

2. 蔬果要「彩」一點

蔬菜多多益善，水果適量。每日蔬菜300～500克，水果200～350克。

蔬菜要「彩」一點。（中國營養學會官網）

深色蔬菜應占一半

深色蔬菜指深綠色、紅色、橘紅色和紫紅色蔬菜，具有營養優勢，尤其是富含β-胡蘿蔔素，是膳食維生素A的主要來源，應注意多選擇。

水果選五顏六色的

豐富的維生素和礦物質有助於人體健康，尤其是顏色鮮豔的果蔬。

3. 蛋白選「優」一點

增加魚、蝦等水產品攝入頻率；每天保證1盒牛奶（酸奶）及適量豆製品；紅肉適量，少吃或不吃肥肉、煙燻和醃製肉製品。

每周吃1～2次魚

或每周吃300～500克的魚，最好有1次是深海魚（如三文魚、鱈魚）或新鮮淡水魚（如鱸魚、鯽魚），清蒸或煮湯最好。

豆製品選少油的

豆製品要「選鮮不選幹」「選煮不選炸」「選淡不選滷」，比如可選擇豆腐、豆漿，少選腐竹、豆筋，避開油豆腐、炸豆皮，少吃滷味豆製品（如滷豆乾、醬幹）。

4. 烹飪「淡」一點

多采用清蒸、煮、燉、快炒等烹調方式。嚴格控油控鹽，使用醋、檸檬汁、天然香料調味，減少對鹽和醬油的依賴。

寫在最後：

健康，從來不是一場需要「堅持」的痛苦修行，而是一日三餐、家常便飯的温柔積累。從今天開始，煮飯多加一把雜糧，餐桌上多添一盤綠葉菜，每周家裏吃兩次魚。這些小小的改變，身體都會給你正向的回報——平坦的小腹，通暢的血管，和一個更健康的你。

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本文綜合自：

①Eastern coastal Chinese diet associated with reduced obesity and improved cardiometabolic health. Nature Health, Published: 02 March 2026.

②2026-03-04浙江大學公共衛生學院《Nature Health | 浙大朱善寬團隊系統識別並深度解析「東方膳食」，構建健康飲食的「中國範式」》

③2025-10-17上海市第七人民醫院《【濟群科普】東方膳食模式，輕鬆減「腹」擔》

④2021-05-19首都醫科大學附屬北京積水潭醫院《【全民營養周】天天全穀物，美味健康兩不誤》

⑤2022-05-05中國營養學會官網《準則三 多吃蔬果、奶類、全谷、大豆》

⑥2025-09-18健康杭州《這些很多人愛的豆製品，熱量比豬大腸還高！你卻把它當成減脂餐》

⑦2025-11-12老人報《有助護腦、護心、控糖！江南飲食更適合「中國胃」》



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