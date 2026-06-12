雪糕＝糖油混合物？3壞處傷心血管　4招健康吃看懂成分表拒絕假奶

夏天到了，冰櫃裏的雪糕又成了「續命神器」。但最近「雪糕是糖油混合物」的說法在社交媒體上傳得火熱。那這口冰涼的快樂，到底還能不能愉快地吃了？



先說結論：雪糕確實是典型的「糖油混合物」。

甚麼是「糖油混合物」？簡單來說，就是糖和油脂在加工過程中深度融合，形成熱量高、升糖快、容易讓人上癮的食物。油炸甜甜圈、奶油蛋糕、酥皮點心都屬於這一類。而雪糕，恰恰完美符合這個定義。

有專家分析，「如果沒有油和糖，雪糕（雪糕）根本做不出來」。一般雪糕的含糖量能達到15%左右，比甜飲料還高；而脂肪含量越高，分級通常也會更高。

從國家標準來看，這種「糖油混合」是工藝必需：

雪糕（GB/T 31114-2014）：脂肪含量不低於5.0%~8.0%，蛋白質2.2克/100克以上

雪糕（GB/T 31119-2014）：脂肪含量不低於1.0%~2.0%，蛋白質0.4克/100克以上

冰棍（SB/T 10016-2008）：主要原料為水和糖，總糖≥7.0克/100克



也就是說，只要叫「雪糕」或「雪糕」，糖和脂肪就是法定標配。脂肪和糖分不僅能提供順滑口感，還能降低冰點，讓冷飲在低温下依然保持細膩質地，而不是硬邦邦的冰坨子。

這樣吃雪糕更健康（01製圖）

夏日炎炎，雪糕又成了「續命神器」，怎麼吃才能更健康？👇👇👇

+ 9

為甚麼「糖油混合」讓人又愛又怕？

1. 熱量炸彈，一吃就超標

糖油混合物的第一個特點，就是能量密度極高。權威數據指出，這類食物的熱量往往超過400千卡/100克，屬於典型的高能量食品。

更扎心的是，雪糕的含糖量可能比你想象的更誇張。雪糕的糖分通常為15%~16%，但市售部分產品遠超此標準，甚至達到20%~30%。相比之下，普通碳酸飲料的含糖量僅約10%。

一個常見的甜筒雪糕，熱量可能相當於2勺油加6塊糖。如果你吃完正餐再來一根，當天的熱量配額基本就「爆表」了。

2. 雙重「快樂陷阱」，根本停不下來

為甚麼吃雪糕容易上癮？因為糖和脂肪聯手「劫持」了你的大腦。

糖能刺激大腦分泌多巴胺，產生愉悦感；而脂肪則賦予食物誘人的香氣和順滑口感。更重要的是，雪糕的脂肪含量通常控制在10%~20%之間——剛好好吃到讓人想多吃幾口，又不會像純黃油那樣幾口就膩。

這種「恰到好處的上癮」，讓你不知不覺中就攝入了超標的熱量。

3. 代謝負擔，遠不止長胖那麼簡單

長期大量攝入糖油混合物會帶來多重健康風險：

（1）心血管風險

飽和脂肪酸會升高「壞膽固醇」（LDL），增加心臟病和中風風險。

（2）血糖波動

精製糖+脂肪的組合，升糖指數高，長期擾亂代謝平衡，增加糖尿病風險。

（3）口腔問題

糖分是口腔細菌的「大餐」，吃完不及時清潔，蛀牙風險直線上升。

中國營養學會建議，每天飽和脂肪酸的攝入不超過全天總能量的10%；世界衛生組織則建議，成人每天反式脂肪酸攝入不超過2.2克。

夏天吃雪糕，記住這4個「食用」技巧

既然雪糕確實是糖油混合物，那是不是完全不能吃了？當然不是，關鍵在於怎麼吃。

技巧1：看懂配料表，拒絕「假奶」

配料表按含量降序排列。優先選擇以「生牛乳」或「牛奶」開頭的產品，而不是「水+乳粉」或「植脂末」的組合。乳粉經過高温處理會損失部分營養素，而生牛乳能保留更多天然營養。

如果看到「氫化植物油」「代可可脂」「植脂末」等字樣，建議謹慎——這些可能是反式脂肪酸的來源。不過按照國標，反式脂肪酸含量在0.3克/100克以下可標註為「零」，偶爾一根不必過度恐慌。

技巧2：選「小」不選「大」，控制頻次

把每天吃一次改為每周吃一次，每次買小份，或者兩人分吃一份。吃了雪糕，當天的甜飲料、甜點就要相應減少；對於「三高」人群，還要適當減少肉、奶等其他食物的攝入量。

技巧3：融化後再嘗，感知真實甜度

由於低温會抑制味蕾對甜味的感知，雪糕融化後往往會顯得更甜。如果你嘗過融化後的雪糕覺得「甜得發膩」，那就是身體在提醒你：這玩意兒糖分真的很高。

技巧4：自制健康替代版

最健康的選擇，其實是自己動手。把濃稠酸奶、香蕉、牛油果等冷凍後打成冰沙，既能滿足「吃冰」的快感，又能自主控制糖分和添加劑，營養還更豐富。

相關文章：消暑飲食｜防中暑熱傷害5種夏日補水法 學日本人喝這款茶降溫👇👇👇

+ 8

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

