吃牛扒狂加醬？營養師列4常見牛排醬熱量　分裝上助減肥控糖

許多人前往牛排（牛扒）館用餐時，習慣搭配各式醬料提味，卻往往忽略醬料本身的熱量與鈉含量。台灣營養師邱世昕提醒，鐵板預設淋醬通常介於60至80公克，而自行沾取往往不到10公克，光是這個差距，就足以左右一餐的糖分與鈉攝取。



邱世昕在Facebook專頁「營養師教練-世昕」列出四款市售牛排館常見醬料的原廠營養標示，以每100公克或毫升為基準進行比較。品高黑胡椒醬每100公克熱量125大卡，糖分高達24.4公克，鈉含量更達2136毫克。邱世昕說明，為平衡黑胡椒本身的辛辣與澀味，配方中添加了較高比例的糖與鹽提味，若大量淋醬，容易導致當日鈉攝取過剩。

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被不少消費者視為較清爽選擇的紅人A1牛排醬，每100公克熱量106大卡，糖分17.2公克，鈉含量1310毫克。邱世昕指出，A1牛排醬的濃稠度與酸甜風味主要來自番茄泥與糖漿濃縮，屬於高密度的碳水與糖分來源，容易在不知不覺中增加額外熱量，進階控制期需特別留意。品高蘑菇醬每100公克熱量73大卡相對較低，但鈉含量仍達1284毫克，同樣依賴糖與鹽提升風味。

相較之下，Tabasco紅辣椒醬每100毫升熱量僅25.8大卡，蛋白質、脂肪、碳水化合物與糖分均為0公克，成分單純僅含醋、紅椒與食鹽。邱世昕進一步說明，實戰單次用量約3至5毫升，實際攝取熱量僅約1.2大卡、鈉約35毫克，實質代謝負擔極低，是乾淨飲食的理想搭配。

四款市售牛排館常見醬料的原廠營養標示，以每100公克或毫升為基準進行比較。（營養師教練-世昕@Facebook）

邱世昕建議一般外食族點餐時請店家「醬料分開裝」，以肉塊稍微沾取，可將攝取量由80公克縮減至20公克以內，有效削減糖分與鈉的攝取，又不必犧牲用餐樂趣。

針對體態管理或進階訓練族群，邱世昕建議，嚴格減脂、低碳飲食期間應避開含糖漿與澱粉的醬料，以免過高的鈉與糖造成身體水分滯留，影響視覺線條。他建議用餐前半段以少許海鹽帶出牛肉本身的胺基酸鮮味，中後段若感油膩，可滴上數滴Tabasco轉換風味，從輕鬆控制份量的方式出發，同樣能吃得開心、維持體態。

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