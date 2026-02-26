哈佛研究每日2杯這飲料糖尿病風險增41%　無糖或運動再多都冇用！

你是否注意到，糖尿病人在我們生活中正變得越來越「普遍」？世界衛生組織最新發布的報告顯示，截至2024年全球糖尿病患者人數已超過8億，自1990年以來增長了超過4倍。①



很多人認為糖尿病主要與吃飯、肥胖和缺乏運動有關，卻往往忽視了一個重要的誘因——含糖飲料！最近，哈佛大學的一項研究發現：我們每喝一口甜飲料或是在促進糖尿病的發生，即使運動也不足以抵消傷害！

每喝一口都促進糖尿病，即使運動也不足以抵消傷害

2025年1月，哈佛大學研究人員在《糖尿病學》（Diabetologia）雜誌上發表的一項研究發現：喝含糖飲料、人工甜味劑（代糖）飲料或增加糖尿病風險。與很少喝甜飲料的人相比，每天喝≥2杯含糖飲料與糖尿病風險增加41%；每天喝≥2杯含人工甜味劑飲料，糖尿病風險增加11%（1杯飲料為240毫升）。②

《糖尿病學》研究截圖

更重要的是，即使運動達到了指南推薦量（每周至少150分鐘中等強度運動），喝較多的含糖飲料、人工甜味劑飲料仍會增加糖尿病風險。這說明運動也無法完全抵消甜飲料造成的傷害。

研究共納入超過19萬名參與者，收集他們喝含糖飲料、人工甜味劑飲料的量，以及他們日常的運動數據，分析甜飲料、運動和2型糖尿病風險之間的關係。在平均15年的隨訪期間，共有19940人被確診為新發2型糖尿病。

《糖尿病學》研究雜誌截圖

最終分析發現，喝含糖飲料、人工甜味劑飲料與糖尿病風險增加有關。即便是運動量達到指南推薦量，每周喝≥2杯含糖飲料、人工甜味劑飲料的人，糖尿病風險也會分別增加22%、7%。②

換句話說，我們每喝一口甜飲料或都在促進糖尿病的發生，即使運動也並不能抵消甜飲料帶來的傷害！

愛喝甜飲料，正在摧毀你的胰島細胞

你身邊有把飲料當水喝的人嗎？2025年1月，《自然·醫學》期刊發表的一項研究指出，全球約1/10的新發2型糖尿病和1/30的新發心血管疾病可能與攝入含糖飲料相關。②

中國航空總醫院內分泌科主任方紅娟2025年1月在接受人民日報健康客戶端採訪時介紹，飲料中的添加糖會迅速提高血糖和胰島素水平。長期下去可能導致或加重高胰島素血癥和胰島素抵抗。

與此同時，含糖飲料的熱量高、營養素密度低，且不易產生飽腹感，很多人在不知不覺中攝入過多。糖友往往不會因飲用含糖飲料而減少其他食物的攝入量，這導致總熱量的攝入超過消耗，進而加重肥胖及糖脂代謝異常。③

那是不是喝人工甜味劑的「無糖飲料」會好一些？湖北省武漢市長江航運總醫院·武漢腦科醫院腎病內分泌科醫師譚金枚2021年接受極目新聞採訪時也表示，無糖並不代表沒有糖，只是不含蔗糖、葡萄糖等升糖成分，而採用形式各異的人造甜味劑代替。

一旦甜味劑攝入過多，不僅會刺激胰島素產生，影響胰島素受體的敏感度下降，還會反射性地增強食慾，導致熱量超標。所以，長期喝無糖飲料代替正常飲用水，會加速機體代謝失控，引發糖尿病。④

真正健康的飲品還是這2種

1. 白開水

最健康的飲品首選還是白開水。如果不喜歡喝沒有味道的白水，可以在白水中加1-2片新鮮檸檬片或3-4片薄荷葉，來增加白開水的味道。⑥

白開水稱得上是最健康的飲品，雖然極其普通，但對人體的生理機理具有重要的調理作用，能夠維持生理平衡、促進新陳代謝、潤腸通便等。同時白開水不含任何添加劑，這意味着它不會對身體產生額外的負擔，也最安全。

2. 喝茶水

茶水，算是除了水之外，喝得最普遍的飲品了。經常喝茶對身體有諸多好處，有多項研究曾指出，經常喝茶可降低患癌、中風、高血壓、心血管病、痴呆、死亡等風險。

日常可以適量喝點茶。但不宜大量飲用濃茶。提醒大家注意沖泡茶葉的水温和方式。

