保健養生｜腸道發炎老是常出現？研究指維他命D是「穩腸關鍵」！

講起維他命D，大部份香港人的直覺反應都是「補骨」或者曬太陽。不過，如果你經常受腸胃問題困擾，特別是患有「炎症性腸病」，維他命D的角色可能遠比你想像中重要。



最近不少醫學研究發現，維他命D其實是維持腸道免疫系統平穩的「天然調節劑」！

什麼是「炎症性腸病」？

雖然名稱聽起來較為陌生，但「炎症性腸病」（IBD）絕非一般的「食錯嘢」或普通肚痾。與由壓力引起的「腸躁症」不同，炎症性腸病屬於自體免疫疾病，即免疫系統「自亂陣腳」，誤將腸道組織視為敵人攻擊，導致腸道出現真實的發炎、潰瘍甚至出血。

臨床上主要分為兩大類：

克隆氏症： 發炎範圍極廣，由口腔到肛門的消化道任何部位均可能受影響，且傷口往往深達腸壁內層，容易引起併發症。



潰瘍性結腸炎： 炎症主要集中在大腸及直腸，傷口則多數留在黏膜表面。



研究發現：IBD患者普遍缺乏維他命D

在臨床觀察中，醫生發現一個很明顯的現象：在炎症性腸病患者當中，竟然有三至四成的人都有維他命D不足的問題。這並不完全是巧合。因為這類患者的腸道長期發炎，本身就會影響營養吸收，加上發病期間身體不適，減少了戶外活動和曬太陽的機會，很容易陷入一個「缺乏營養、病情惡化」的惡性循環。

根據數據亦顯示，體內維他命D水平較低的病人，病情通常會比較反覆，復發機會也相對較高。

同場加映：維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖睇清👇👇👇）

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唔止補骨 仲可以「修補」腸壁

維他命D對於腸道到底有什麼實質幫助？簡單來說，它有兩大功勞：

平息免疫風暴： 炎症性腸病的本質是免疫系統「敵我不分」，瘋狂攻擊自己的腸道。維他命D就像一個調解員，能抑制促炎因子的產生，同時幫助身體製造抗炎細胞，讓腸道不再整天處於「戰爭狀態」。



加固腸道屏障： 腸道黏膜就像一道具保護功能的圍牆，一旦圍牆出現裂縫（即所謂的「腸漏」），細菌和毒素就會滲入血液，引發更多發炎反應。研究指出維他命 D 能強化腸壁細胞的連接，幫忙把這道牆修補好。



此外，腸道內的微生態亦會受到維他命D影響。足夠的維他命D有助於營造一個適合益生菌生長的環境，提升腸道整體的防禦力。

如何有效攝取維他命D？

雖然研究人員尚未完全確定最完美的「建議攝取量」，但確保體內有足夠的維他命D，對於管理腸道炎症絕對有益。一般大眾主要可透過以下三種途徑獲取：

陽光照射： 當皮膚接觸到陽光中的紫外線時，身體會自然合成維他命D。不過，產量因人而異，會受膚色、年齡及居住地緯度影響。值得留意的是，若外出時塗抹厚防曬霜或穿着長袖衣物（雖然這對預防皮膚癌非常重要），亦會阻礙維他命D 的生成。



天然食物： 實際上，天然含有豐富維他命D 的食物並不多，單靠飲食往往難以達到標準。相對較優質的來源包括深海油性魚類（如三文魚、沙甸魚、鯖魚）、蛋黃及牛肝。



補充劑： 若發現嚴重缺乏維他命D，服用補充劑是最直接的補給方式。補充劑主要分為 D2 及 D3 ，其中 D3 提升血液維他命 D 水平的效率通常較高。對於腸道吸收功能較弱的 IBD 患者而言，補充劑往往是維持健康的關鍵工具。



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如何判斷維他命D是否充足？

雖然我們都知道維他命D的重要性，但問題是「缺乏」的徵狀往往不明顯。要準確判斷，唯一的方法就是進行血液檢測。

醫學界對於維他命D的「理想水平」雖然仍有討論，但對於炎症性腸病患者而言，專家普遍建議將數值維持在或以上30奈克/毫升（ng/mL）。如果檢測結果顯示數值低於這個水平，就代表你可能需要透過醫生建議的劑量來進行額外補充。定期檢測不僅能確保你沒有「補過頭」，更能幫助醫生根據你的病情進展，調整最合適的健康方案。

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