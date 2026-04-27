腸道健康｜作息紊亂傷腸胃！醫揭每日12小時限時進食　助菌群修復

人體與腸道菌共同運行於同一套時間節律系統，當作息紊亂，代謝、免疫與修復能力會同步受影響。張家銘醫師強調，改善腸道健康的第一步不是補充什麼，而是先透過限時進食，把吃飯的節奏穩定下來。



台灣台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，人體內建一套生理時鐘，如同節拍器調控全身器官的運作時序，早晨喚醒身體、白天維持運作、夜間進入修復模式，睡眠、體力、免疫力與代謝皆與此節奏密切相關。腸道菌同樣依循這套時間系統，進食後有菌群負責處理食物，夜間則由另一群菌進行修復，生活規律時運作有序，作息一亂菌相也跟著失調。

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張家銘醫師說明，人體與腸道菌之間存在持續的「對時」關係，兩者如同並肩而行互相調整步伐，一旦其中一方節奏亂了，另一方也會跟著失衡，形成相互影響的循環。許多慢性問題並非突然發生，初期可能只是進食時間不固定或晚睡，隨著時間累積，血糖趨於不穩、腸道保護力減弱，最終進入持續低度發炎的狀態。

在臨床建議上，張家銘醫師建議將進食集中在每天固定的十二小時內，例如早上六點到晚上六點，重點在於每天維持一致。當進食節奏固定後，腸道菌會開始重新排列，進食後應活躍的菌群會回歸，夜間負責修復與代謝調整的菌群也會恢復運作，腸道環境會從混亂逐漸走向有秩序。

張家銘醫師表示，從系統醫學角度，時間調整之外還需評估個人「分子背景」，搭配代謝指標（空腹血糖、胰島素、三酸甘油脂）、發炎狀態（高敏感性C反應蛋白hsCRP）、腸道菌相分析，以及皮質醇日夜變化或睡眠結構等指標，整合後可清楚看出問題從哪個系統開始偏移，後續調整才能有方向地校準。

張家銘醫師也強調光線管理的重要性，白天接觸自然光尤其是早晨光線，有助穩定大腦主時鐘；夜間降低光線強度、減少藍光刺激，讓身體自然進入休息節奏。他說明，這在分子層級上是幫助整個系統重新對時，當大腦節律穩定，荷爾蒙分泌會更有規律，腸道菌也會隨之回到原本的節奏，代謝效率提升，發炎下降，腸道屏障功能也會慢慢恢復。

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