麵包保存｜冷藏或冷凍？專家揭取決2因素　麵包保鮮用紙袋或錫紙?

麵包保存｜麵包是好多人的早餐選擇，但麵包的保質期比較短，易發霉變壞。那麼吃剩下的麵包應怎麼保存？直接放室温？還是放入雪櫃冷凍。其實不用糾結，有專家指出，放不放雪櫃，取決於麵包的2個因素。



有專家指出，麵包、糕點放不放雪櫃，取決於2個因素。（Marianna OLE@pexels）

麵包保存｜放室温還是冷藏 取決於2點

美國有機烘焙專家米米·康塞爾（Mimi Council）在接受採訪時指出，烘焙食品要不要冷藏主要取決於這些因素。

麵包翻熱｜日專家3招翻焗麵包/牛角包酥脆防焦燶！天才塗牛油法？

1. 適合冷凍

質地較為軟綿、Q彈或濕潤的糕點，就適合冷凍如：蛋糕、布朗尼、酥餅以及麵包類（如香蕉麵包等快手麵包）。

2. 適合冷藏

若糕點中含有易變質的成分如：奶油、吉士醬（Custard）、朱古力甘納許（Ganache）、蛋奶醬等奶製品或蛋製品的烘焙食品，就要放入冰箱冷凍。一般泡芙、朱古力塔、馬卡龍、牛角麵包、曲奇餅乾等就含有這些成分。

3. 室温保存

包括大多數餅乾與布朗尼，大多數蛋糕或紙杯蛋糕，以及英式鬆餅（Scone）與水果批。這些食品在常温下能維持較好的質地，不需冷藏。

簡單來說，分這3種情況：

~冷凍適合保存高水分、質地濕潤的點心來維持口感。

~冷藏則專門用於含奶、蛋醬料的食品以防腐敗。

~至於基礎類糕點，則可在室温或冷凍間靈活選擇。



麵包保存｜放膠袋/紙袋還是麵包箱？專家教麵包保鮮遠離4電器！

麵包3保存法

康塞爾表示，對於質地柔軟、有嚼勁或濕潤的烘焙食品（如軟曲奇、甜甜圈、瑪芬等），最佳保存方法是將其放入密封塑料袋或保鮮盒中。

1. 紙袋：適合 剛出爐外皮脆的麵包，但僅作為暫時存放。

2. 棉布：適合歐式大面包，布料具有透氣性，能平衡濕度防止發霉。

3. 錫紙：能隔絕異味和光線，在冷凍時，先用保鮮膜包一層再套錫紙防凍傷，回烤時可把用錫紙包著，避免外皮燒焦。適合需要冷凍或回烤的麵包。

