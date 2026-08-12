排毒食物｜易累常頭痛恐體內毒素過多！營養師推5解毒食物大蒜橙

從塑膠微粒、重金屬，到環境污染與食品添加物，現代人每天幾乎都暴露在各種環境毒素中。



雖然很難完全避免，但除了減少接觸之外，更重要的是提升身體本身的「解毒能力」。其中，肝臟就是人體最重要的解毒器官，負責代謝與排除各種有害物質。不過，一旦長期暴露過量毒素，或是肝功能下降，毒素就可能慢慢累積，進一步影響健康。

體內毒素過多，可能出現哪些警訊？

毒素累積通常是慢性的，不容易立刻察覺，但如果經常出現以下狀況，就要提高警覺：

1. 容易疲勞

2. 常頭痛

3. 肌肉、關節痠痛

4. 過敏反覆發作

5. 情緒煩躁、易怒

6. 睡醒仍昏沉無力

7. 手腳出現麻刺感



這些都可能是身體毒素負荷過高的警訊。

營養師推薦！5種幫助身體解毒的食物

5種幫助身體解毒的食物（Heho健康提供）

1. 綠花椰菜

綠花椰菜（西蘭花）屬於十字花科蔬菜，含有「吲哚」等植化素，有助於支持肝臟解毒功能。

此外，它也富含抗氧化物與膳食纖維，不但能幫助清除自由基，也有助於維持腸道健康，降低有害物質被吸收進入血液的機會。

2. 柑橘類水果

像是柳橙、葡萄柚、檸檬等柑橘類水果，含有豐富維生素（維他命）C，可幫助對抗自由基。

其中的葡萄糖醛酸成分，也有助於促進肝臟解毒系統運作，並幫助腸道排除毒素，降低毒素再次被身體吸收的風險。

3. 大蒜

大蒜中的「大蒜素（Allicin）」被認為具有幫助代謝有害物質的作用，可支持肝臟正常運作。

同時，大蒜也有助於提升免疫力，讓身體更有能力對抗外來病菌與環境毒素。

4. 綠茶

綠茶富含兒茶素，是很強的抗氧化成分，能幫助減少自由基對肝細胞的傷害。

適量飲用綠茶，也有助於調節肝臟代謝功能，協助身體處理毒性物質。

5. 薑黃

薑黃中的主要活性成分「薑黃素」，具有抗氧化與抗發炎特性，有助於減少肝細胞受損。

部分研究也發現，薑黃可能有助於調節肝臟解毒系統與改善肝功能指標。

減毒生活，從日常開始

環境中的毒素無法完全避免，因此更重要的是從生活習慣著手，降低接觸風險。

建議平時可以做到：

1. 少吃過度加工食品

2. 避免長時間使用塑膠容器盛裝熱食

3. 簡化化妝與保養品使用

4. 外出戴口罩減少空污吸入

5. 保持規律作息與良好情緒



除了身體的毒素之外，長期壓力與負面情緒，也可能成為另一種「隱形負擔」。照顧好身心狀態，才能真正幫助身體維持健康平衡。

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