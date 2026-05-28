塑化劑｜男子體內塑膠超標30倍　醫揭4飲食習慣惹禍！1類菜助排毒

塑化劑｜現代人生活離不開塑膠製品，許多人常用膠袋、膠盒來裝熱的食物。不過，小心這些習慣卻在毒害你。有醫生分享，1名男子體內塑化劑的殘留量是正常人的30倍。醫生還指出，這與他4個錯誤的飲食習慣有關。



醫生分享，1男病人平時常用紙碗裝熱湯至體內塑化劑的殘留量超標30倍。（magnific）

塑化劑｜男子塑化劑殘留量超標30倍！

台灣家醫科醫生陳欣湄在Facebook發文分享，指早前有1名男病人，他的DEHP數值（塑化劑）比一般正常人要高出30倍。男子無辜地問：「我沒在工廠工作，也沒用奇怪的東西，怎麼會這樣？」陳醫生翻查他的飲食紀錄才找出真相，原來問題出在他平時的飲食習慣上：

~膠袋裝豆漿

~外賣飯盒直接放入微波爐加熱

~紙碗裝熱湯

~連熱食都直接蓋上保鮮紙就放進雪櫃



陳醫生表示，正是這些日常中不經意的習慣，才讓塑化劑在不知不覺中被塞進體內。

DEHP（鄰苯二甲酸二辛酯），常用於衣服、雨衣、醫療器材（如血袋、輸血管等）、兒童玩具、化妝品、食物包裝等。（pexels）

塑化劑5大危害｜傷肝、損腎、致癌

據澳門食品安全資訊網的資料顯示，DEHP（鄰苯二甲酸二辛酯）是一種無色無味的的液體，常用於衣服、雨衣、醫療器材（如血袋、輸血管等）、兒童玩具、化妝品、食物包裝等，是最常見的塑化劑。本港食物安全中心亦指出，大劑量的DEHP會損害動物的肝臟、腎臟，甚至影響生殖和發育。國際癌症研究機構已將其歸類為第2B組，即可能令人類患癌。

陳醫生指出，DEHP只要一遇熱、油便會大量溶出，所以最好自備玻璃飯盒。（pixabay）

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塑化劑｜醫生教3招避免塑化劑

陳醫生指出，DEHP只要一遇熱、油便會大量溶出。例如，當你將熱豆漿倒入膠袋或用紙碗裝熱湯，這些塑化劑就會滲到食物裡。若想避免，陳醫生教3個實用絕招。

1. 避免用塑膠容器裝很燙和很油的食物，若避不開，外賣一到手，可先倒入玻璃或陶瓷碗再吃。



2. 勿用保鮮紙來包熟食，尤其是蓋者保鮮紙再放入微波爐加熱，這是中毒風險最高的組合。



3. 買熱豆漿、打包飯菜時，自己帶不鏽鋼杯或玻璃盒，最安全。



西蘭花苗的蘿蔔硫素濃度是成熟西蘭花的20到100倍，多吃便可排毒。（Suzanna Zhang@Pixabay）

塑化劑如何排出？4大營養素

除了自備環保餐盒減少接觸，亦可以靠身體自帶的排毒系統來排出塑化劑。陳醫生指出，我們體內有一個解毒總開關叫「Nrf2」。它一啟動，就能喚醒體內多種解毒酵素，有助清除塑化劑、二手煙以及空污。陳醫生表示，只要吃富含「蘿蔔硫素」的食物便可啟動。這些物質主要存在於十字花科蔬菜中。意味著多吃西蘭花、白蘿蔔、椰菜花、西洋菜等即可。

此外，西蘭花苗的蘿蔔硫素濃度是成熟西蘭花的20到100倍，一小份（約50克）就約等於吃下1公斤的成熟西蘭花。

1. 蘿蔔硫素：西蘭花、白蘿蔔、椰菜花、西洋菜

據台灣環境部化學物質管理署的資料顯示，可多補充具備強大抗氧化力的蔬果，也能減輕塑化劑對身體的毒害：

2. 茄紅素：番茄、西瓜

3. 胡蘿蔔素：木瓜、南瓜

4. 花青素：藍莓、提子

台灣家醫科醫生陳欣湄（陳欣湄。家醫科女醫師日常@Facebook）

陳欣湄，台灣家醫科醫生，畢業於中山醫學大學醫學系，曾任中山醫學大學附設醫院、輔大診所等多家醫療機構主治醫師。亦是知名健康電視節目《健康2.0》的主持人

