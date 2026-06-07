晚餐太夜吃傷身！研究證1時間吃高血壓風險增3倍　七分飽最理想

你是否經常感到困惑：明明覺得自己沒怎麼大吃大喝，但血糖、血壓卻居高不下，甚至還查出了脂肪肝。為了控制體重，每天在餐桌前小心翼翼，這不敢吃那不敢碰，生活變得非常痛苦，其實改變現狀並不需要如此煎熬。



據媒體報道，研究發現，只需要將晚飯時間嘗試調整到下午17點之前吃完，就能讓你的體重、腰圍和血糖在不知覺中發生積極變化，讓身體恢復輕盈。

2026年1月，英國醫學雜誌醫學發表的一項研究證實了這一觀點。該研究通過對兩千多人的數據進行分析，發現將晚餐時間提前至17時前完成，能夠顯著改善人體的新陳代謝。

研究進一步指出了一種效果極佳的進食模式：在下午17時之前結束晚餐，而在17時之後徹底禁食。這種通過拉長夜間空腹時間的方式，被證明是優化各項代謝指標的有效手段。

晚餐時間過晚對心血管系統也是一種負擔。土耳其一所大學針對721名高血壓患者的研究顯示，與19時前吃完晚餐的人相比，19時後進食的人在整夜保持高血壓狀態的可能性高出了2.8倍。

除了控制時間，晚餐的飽腹程度也非常關鍵。最理想的狀態是保持在七分飽左右。這意味着當你感覺胃裏還沒滿，但對食物的熱情已經下降，且進食速度明顯變慢時，就該果斷停筷。

千萬不要等到撐得難受才停止進食。通過提前晚餐時間和控制進食分量這兩把鑰匙，普通人完全可以在不犧牲生活品質的前提下，通過簡單的習慣微調，找回久違的健康狀態。

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