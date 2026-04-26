芋頭功效｜醫生教關鍵吃法穩血糖護腸道3好處　吃前多1步效果更佳

撰文：Heho健康
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很多人一聽到芋頭，反應就是「澱粉多、容易胖」，甚至列入減肥黑名單。但近年的營養研究發現，問題在於「進入身體的速度與方式」。同樣是碳水化合物，有些會讓血糖快速波動，有些則能穩定釋放能量、幫助身體代謝更穩定。

台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，芋頭其實屬於低升糖潛力食材，不只提供能量，還可能同時影響血糖、腸道菌與慢性發炎，是被低估的「功能型碳水」。

經常吃芋頭有益健康👇👇👇

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血糖不是看吃多少　關鍵在「上升速度」

很多人以為血糖高低取決於糖吃多少，但真正關鍵其實是葡萄糖進入血液的速度。原因包括：

1. 澱粉結構較緊密，消化分解較慢
2. 含有抗性澱粉，不易被快速吸收
3. 膳食纖維與多醣體，會延緩腸道吸收
4. 影響澱粉酶作用，讓消化更平穩

張家銘說，當血糖上升速度變慢，胰島素反應就會更穩定，也較不容易出現血糖忽高忽低的狀況。

一顆芋頭，影響三大系統

1. 能量代謝：穩定血糖波動

芋頭屬於低升糖潛力食材，血糖上升較平緩，對胰島素阻抗族群較友善。

2. 腸道菌：提供益生元來源

其膳食纖維與抗性澱粉，可被腸道菌利用，產生短鏈脂肪酸，有助維持菌相平衡。

3. 慢性發炎：降低氧化壓力

芋頭中的多酚與類黃酮，會參與調節發炎反應與氧化壓力，這些都是慢性病的重要上游機制。

糖尿病、肥胖、心血管問題　同一機制

臨床上常見的糖尿病、肥胖與心血管疾病，看似不同，但背後其實有共同機制，慢性發炎、氧化壓力和代謝失衡。張家銘指出，當身體長期處於這樣的狀態，就會在不同器官表現出不同疾病。而像芋頭這類食材，會從代謝穩定度與細胞環境慢慢調整。

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為什麼低碳飲食反而更累？問題在能量不穩

不少人減少碳水後，反而出現容易疲勞、注意力下降和情緒波動。原因在於，身體需要能量，但更需要「穩定釋放的能量」。

當血糖快速上升又下降，就會引發壓力反應；相反地，像芋頭這類低升糖食物，可以讓能量緩慢釋放，讓整體代謝狀況更穩定。

想穩血糖怎麼吃？用芋頭取代精製澱粉

如果血糖容易波動或有胰島素阻抗，可以這樣吃：

1. 用芋頭取代部分白飯、白麵包或麵條
2. 建議替換約 1/3～1/2 精製澱粉
3. 搭配蛋白質（蛋、魚、豆類）
4. 搭配健康脂肪（橄欖油、堅果）

這樣能進一步延緩胃排空，讓血糖更穩。

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腸道不順也適合　關鍵是「少量穩定吃」

若有便秘、腹脹或腸道不穩問題，芋頭也能作為日常益生元來源：

1. 每天少量攝取，比一次大量更好
2. 可搭配優格、發酵食物
3. 腸胃敏感者建議煮熟、軟化後食用

這樣更有助於長期調整腸道菌相。

料理方式、吃法錯了效果打折！

1. 選擇蒸、煮、燉（保留低升糖特性）
2. 避免甜湯、芋泥甜點（高糖會抵消效果）
3. 放涼後再吃，抗性澱粉會增加
4. 搭配蛋、魚或豆類，再加一點堅果或好油

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醫：食物影響的不只是熱量，而是整個代謝環境

張家銘強調，現在看食物，不只是熱量高低，而是它進入身體後：

會不會影響發炎
能不能穩定腸道菌
是否讓能量代謝更順

當從這個角度看，很多原本被誤解的食物，就會重新被認識。芋頭，就是其中之一。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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