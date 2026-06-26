40歲女愛吃飯後果 腳趾潰爛險截肢！醫揭2進食黃金時間+3時段勿吃

近日，#女子習慣飯後吃水果血糖飆升險截肢#話題衝上熱搜，引發大眾對吃水果的時間和方式的熱議。



習慣飯後吃水果，血糖飆到30毫摩爾/升

浙江寧波40歲的華女士因灰指甲發炎疼痛就醫，治療後卻出現化膿、潰爛，檢查發現血糖值超過30毫摩爾/升，遠超正常人 6.1毫摩爾/升的上限，確診為糖尿病化膿性甲周炎，腳趾潰爛深度已達1公分，血管、神經、肌腱已出現壞死。經過手術治療，才避免了截肢。醫生詢問病史發現，華女士有每頓飯後立刻吃水果的習慣，誤以為能助消化，卻不知這個習慣會傷害她的健康。

女子習慣飯後吃水果血糖飆升險截肢（微博截圖）

「很多人把飯後吃水果當作健康習慣，卻不知這是血糖飆升的誘因。」4月25日，武漢市中心醫院慢病管理中心主任醫師丁勝在接受人民日報健康客戶端記者採訪時表示，正餐中的米飯、麪條等主食，經消化後會分解為葡萄糖，使餐後血糖自然上升，此時胰腺已在超負荷分泌胰島素調節血糖。

若立刻吃水果，水果中的果糖、葡萄糖會形成血糖疊加效應，讓血糖在短時間內二次衝高，遠超胰腺的處理能力。長期如此會加重胰腺負擔，誘發胰島素抵抗，逐漸發展為糖耐量異常，最終引發2型糖尿病。

對於隱匿性高血糖人群，這種習慣如同「隱形殺手」，早期無明顯症狀，一旦出現不適，往往已伴隨神經、血管併發症，華女士的足部潰爛，正是長期血糖失控導致的糖尿病足典型表現。此外，飯後立即吃水果還會稀釋胃酸，延緩胃排空，引發腹脹、消化不良，反而違背 「助消化」的初衷。

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想吃水果又不升糖，選對時間非常重要

丁勝表示，糖耐量異常人群、糖尿病患者吃水果的黃金時間是兩餐之間，即：

上午10:00～11:00

下午15:00～16:00



此時距離上一餐已間隔1～2小時，血糖處於相對平穩狀態，適量吃水果既能補充維生素、膳食纖維，又不會造成血糖大幅波動。同時可避免下一餐前因飢餓導致低血糖，保證血糖平穩過渡。

丁勝介紹，血糖控制不佳的人群，吃水果需避開三個時間段：餐後半小時內、餐前1小時內、睡前1小時內。餐後吃會疊加升糖，餐前吃影響正餐攝入，睡前吃會因夜間代謝緩慢，導致次日空腹血糖升高。建議吃水果後2小時監測血糖，根據數值調整種類和分量，實現個性化控糖。

除了「飯後吃水果能助消化」這個常見誤區，生活中很多人在吃水果這件事上，還存在另外兩個錯誤習慣：

1. 不甜的水果可以多吃

水果甜度與含糖量不成正比，如火龍果、山楂口感不甜，但含糖量較高；而櫻桃、士多啤梨口感清甜，卻屬於低升糖指數（GI）水果。控糖關鍵看升糖指數GI，而非主觀甜度。

2. 用果汁、果乾替代新鮮水果

果汁去除膳食纖維，糖分吸收速度翻倍；果乾濃縮糖分，熱量飆升，兩者都會讓血糖快速升高，日常不能替代新鮮水果。

丁勝表示，高血糖人群也無需完全戒掉水果，優先選擇GI≤55、富含膳食纖維的品種，比如櫻桃、柚子、蘋果、李子、梨、士多啤梨等水果，每日控制在200克以內，分2次食用即可。

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