飲食陷阱｜吃小番茄三酸甘油酯飆高？營養師揭水果食用過量藏危機

一名女性常吃整盒小番茄，導致三酸甘油酯降不下來。台灣營養師何明華提醒，低升糖水果的果糖若攝取過量，仍會影響血糖與三酸甘油酯控制，切勿無限量食用。



台灣資深醫藥記者洪素卿在《健面聊 PLUS》節目上分享這起案例。該名女性平時食量不大，但三酸甘油酯數值始終控制不佳。經追查飲食習慣後發現，原因出在她自認小番茄很健康，幾乎每次都會吃掉一整盒，不知不覺中已攝取過量。

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營養師何明華說明，水果中的果糖與三酸甘油酯有明顯關聯。雖然芭樂、小番茄都屬於低升糖水果，但若一次吃太多，依然會攝取過多糖分。這不僅會導致血糖上升，也可能直接影響三酸甘油酯的控制效果。

何明華進一步表示，一份水果的份量大約為一顆網球大小，而市售一盒小番茄通常含有2至3份。若民眾因為覺得健康而將整盒吃完，等於單次就吃下了一天建議的水果攝取量，長期糖分攝取過高將不利於身體健康。

台灣營養師曾建銘過去曾發文指出，三酸甘油酯是身體儲存多餘能量的形式。許多三酸甘油酯偏高的人飲食清淡少油，卻攝取過量麵食、麵包、白飯等精緻碳水化合物，刺激肝臟合成三酸甘油酯。此外，水果中的果糖代謝路徑與葡萄糖不同，更容易直接轉化為三酸甘油酯，加上酒精會抑制脂肪代謝，都是導致數值飆高的常見原因。

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