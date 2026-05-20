養生飲食｜中醫教五色食療調理五臟防三高　黑豆補腎、菠菜護肝

含糖飲料、油炸食品、過鹹飲食等，已是現代人餐桌的常客，卻在不知不覺中損耗了健康。醫師提醒，特別是高血壓、高血糖與高血脂等，與飲食習慣及作息不良息息相關。



台灣藍田馬光中醫診所中醫師戴尚恩表示，中醫自古即重視「治未病」，其中《黃帝內經》在養生之道上提供了豐富的理論依據，特別是以五行、五色、五味的系統，將食物與臟腑健康緊密結合。

中醫觀點，五行與臟腑的平衡之道

他說明，五行理論將自然界分為木、火、土、金、水五大類，並對應人體的五臟：肝、心、脾、肺、腎。透過了解相生相剋的平衡關係，可以更有針對性地運用食材，達到調養身體、防病於未然的目的。

相生：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。象徵支持與滋養

相剋：木剋土，土剋水，水剋火，火剋金，金剋木。象徵制衡與防止過旺



戴尚恩指出，這種動態平衡機制，不僅可解釋臟腑間的依賴關係，也能說明疾病傳變的機理。

五色入五臟，食物與臟腑的對應

此外，中醫以食物的顏色入臟，「五色入五臟」源自《黃帝內經》。

五色食療養生術（Heho健康提供）

他強調，平時善用均衡攝取5種顏色的食材，能達到調和五臟、陰陽平衡及補益身體，滋養相關器官機能。

青色→肝：油菜、綠豆、菠菜、芹菜、豌豆

赤色→心：紅棗、番茄、紅豆、山楂、西瓜

黃色→脾：南瓜、黃豆、小米、香蕉、檸檬

白色→肺：牛奶、豆腐、大米、魚肉、銀耳

黑色→腎：黑豆、海參、芝麻、桑葚、黑木耳



五味養生，味道與臟腑的調理

中醫理論中，身體每個臟腑各司其職，配合五行（木、火、土、金、水），而日常飲食中的五味（酸、苦、甘、辛、鹹）也恰好對應這五行與五臟。《黃帝內經》提到「黃色宜甘，青色宜酸，黑色宜鹹，赤色宜苦，白色宜辛」。

1. 脾宜甘（指水果等天然甜味，非精製糖）

脾主運化水穀，為氣血生化之源。所謂「甘味入脾」，適量甘味補益脾胃，但過度沉迷則易脾濕困重，致腸胃脹氣、食慾不振、疲倦無力。

2. 肝宜酸

肝掌管情緒與代謝，用以疏泄氣機、情緒調節等，酸味食物能柔肝、生津、斂汗，但仍要小心別過度攝取。

3. 腎宜鹹

腎掌管身體的精氣儲備、生殖與發育，而「鹹味入腎」，鹹味食物能補腎，但過量反易腎虛、水腫等。

4. 心宜苦

心掌管神志、血脈、思維，需要保持冷靜，避免心神亢奮，容易焦慮、失眠、心悸。此時，苦味能安神降火，幫助冷靜思考。

5. 肺宜辛（蔥、薑等辛香，非重辣椒）

肺掌管呼吸、防衛屏障，而「辛味入肺」，辛味能振奮肺氣，抵禦外邪。

五色食療養生術：中醫的食療思路（Heho健康提供）

戴尚恩表示，五行理論不僅是中醫診斷與治療的基礎，更是古人日常養生的智慧結晶。在中醫相生相剋下的食療思路，透過五行的制衡規律，可選擇適合的味道與顏色來輔助臟腑調養：

肝病剋脾→補脾宜黃色甘味

心病需護肝→青色酸味

脾病剋腎→補腎宜鹹味

肺旺需制衡→苦味以強火

腎虛需補肺→辛香食物



戴尚恩提到，透過顏色、味道與臟腑的關聯，我們可以根據個人體質與病理傾向，選擇合宜的食材來維持身體平衡。再配合規律作息與適度運動，不僅有助於預防三高等慢病，亦能在生活中持續保有健康與活力。

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