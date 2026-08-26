86歲翁吃柿長巨大胃石！醫生點名荔枝番石榴易致腸阻塞+5類人高危

「多吃蔬果、補充膳食纖維」是養生之道，但在腸胃蠕動功能較弱的族群身上，攝取過量植物纖維又且水分補充不足，食物殘渣便容易卡在胃部逐漸結成堅硬的「植糞石」，導致腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血或腸阻塞。



醫師點名台灣飲食常見的柿子、破布子（樹子）、山楂等都上榜，臨床上也有因芭樂（番石榴）、荔枝造成腸阻塞開刀的案例，年長者、咀嚼功能不佳、腸蠕動較差、糖尿病及曾接受過胃腸道手術的高危族群都應注意。

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高纖養生竟變「結石」？胃裡長出拳頭大石頭

台灣嘉義一位高齡86歲的阿公，持續3個月出現腹脹、噁心與食慾不振的症狀，體重甚至驟降3公斤。家人帶他就醫檢查後，赫然發現阿公胃裡竟長了一顆約4×5公分（厘米）大的「植糞石」，甚至已將胃壁磨出潰瘍並伴隨出血。

這顆拳頭大的石頭究竟從何而來？醫師追問後才得知，原來阿公特別愛吃雲嘉地區常見的破布子與柿子。這些富含植物纖維的食物，在腸胃蠕動較差的長者胃中容易結成一團，最終變成難以消化的植糞石。

台灣大林慈濟醫院腸胃內科醫師曾志偉指出，這位阿公本身患有慢性阻塞性肺病、失智症，並且曾因中風導致偏癱，行動與腸胃蠕動能力都相對較弱。

由於腸道無法分解膳食纖維，對於年長者、咀嚼功能不佳、腸蠕動較差、糖尿病、曾接受過胃腸道手術的高危險群，若攝取過多纖維且水分補充不足，食物殘渣便容易卡在胃部逐漸累積成石。

胃糞石初期通常沒有明顯症狀，但隨著飲食習慣持續累積，糞石越來越大顆，就可能會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血。若糞石不幸往下掉入腸道卡住，更會引起腸阻塞，嚴重時恐造成腸壁壞死、腹膜炎，危及生命。

不只柿子！這些「拜拜禁忌」也是腸阻塞地雷

事實上，胃糞石在臨床上並不罕見，台灣中山醫學大學附設醫院肝膽外科醫師黃漢斌就曾在Facebook分享，表示自己「收齊」了因為吃芭樂、荔枝、柿子造成腸阻塞而需要開刀的病患。

黃漢斌說，老一輩拜拜時常會告誡「多籽又不消化的番茄、芭樂、百香果、石榴」不適合上供桌，其實從他這個消化外科醫師的角度來看，長輩講的這些水果，對開過腹部手術的病人來說都是要小心可能造成「胃腸結石」（bezoar，亦可稱為糞石）腸阻塞的。

其中最常在醫學期刊被提及的「柿子」，是因為富含單寧酸（鞣酸），遇到胃酸時會形成類似黏合劑的物質，進而黏住其他食物殘渣與植物纖維。其他容易造成腸阻塞的食物，還有梅子、琵琶、柿子、楊梅的種子，而台灣飲食常見的破布子、黑棗、山楂也包括在內。

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免開刀！「可樂溶石」奇招化解

不過上述的嘉義阿公已高齡86歲，傳統開刀手術的麻醉與風險極高，最終醫師決定採用微創、低成本的創新療法——以「可樂」進行治療。

曾志偉解釋，可樂的pH值約為2.6，所含的碳酸與磷酸能增強胃酸對纖維的消化能力；釋放出的二氧化碳氣泡能滲透進糞石纖維間隙，從內部產生物理性壓力促進結構崩解。此外，可樂中的碳酸氫鈉具備黏液溶解作用，可進一步軟化纖維團塊。

醫療團隊透過內視鏡將250cc的可樂直接注入糞石中，當下便能觀察到石頭表面冒泡並開始崩解。數日後複查胃鏡，巨大的糞石已完全融化消失，成功讓阿公免去挨刀之苦，順利找回食慾。

不過醫師也提醒，可樂含糖量高且屬於高碳酸飲料，過量飲用可能造成胃酸過多或胃黏膜刺激，糖尿病患者更有血糖失控的風險，並非每位患者都適用，必須經過專業醫師評估後執行。若糞石過大或已造成腸阻塞，仍需透過內視鏡或外科手術取出。

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