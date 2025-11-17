胃石｜女子連吃4個1款水果長拳頭大胃石 恐腸胃出血！可樂助軟化?

胃石成因｜柿子禁忌｜每逢秋冬時節，一顆顆紅彤彤、圓潤飽滿的柿子看著就想吃，咬一口甜到入心。然而這樣可口的果實卻能變成傷人利器？內地一女子就因為吃了柿子造成胃糞石，引發腸梗阻，最終要靠做手術解決。面對甜蜜的柿子到底該如何安全食用？什麼是胃糞石？



柿子多吃容易長胃石、引起腸梗阻（來源：VCG）

胃石成因｜連吃4杮引腹肚 3天後送醫確診腸梗阻長胃石

據內媒報道，湖北宜昌近日發生一宗病例：一名女患者一口氣吃下4個柿子後不久，沒過多久出現腹痛、惡心、嘔吐等症狀，起初她沒當回事，直到三天後腹痛加劇，才緊急就醫，送醫檢查後確診為腸梗阻，醫生在進行手術時，更赫然發現其胃內藏有四枚硬邦邦的胃石，其中最大的一枚，幾乎有一個小孩的拳頭那麼大。柿子營養｜護眼防便秘增免疫力 柿與蟹同吃會中毒？營養師揭真相

胃糞石會有反酸、脹氣等3症狀（unknownuserpanama@pixabay）

胃石成因｜胃糞石、結石的分別

吃柿子長柿石的案例其實比比皆是，柿子之所以會引起胃石，是因為其含有大量的鞣酸（單寧酸）；這些鞣酸在胃酸的作用下，會與食物中的蛋白質結合，形成難以消化的沉澱物，從而黏合其他食物殘渣，最終在胃中累積成堅硬的糞石，與我們熟知的結石不一樣。根據台灣肝病防治學術基金會的資料顯示，主要有以下區別:

結石：是沉澱的結晶物，以無機物、礦物類居多，通常存在於人體膽、腎或唾液腺中，胃裡並不會有結石。

胃糞石：由植物纖維、毛髮、藥物殘渣等難以消化的物質在胃裡和其他食物糾纏結塊，通常在年紀較大的人與兒童身上發生，主要分成四大類：柿子形成的柿石；蔬菜、植物形成；毛發形成；藥物形成。

胃糞石3症狀｜胃脹、反酸

胃糞石通常會引起以下症狀：

1. 上腹部疼痛或者不適，感覺悶脹、沉重或持續性疼痛。

2. 飽脹感、噁心、嘔吐，尤其在飯後。

3. 胃脹氣、反酸、燒心



可樂可軟化胃糞石，每天至少500毫升（James Yarema@unsplash）

胃糞石｜嚴重恐致胃腸出血 每天500毫升可樂助軟化

像這樣堅硬的糞石，若排不出去就會堵塞胃腸道，引發腹痛，嚴重時還會導致胃腸道出血和穿孔，此時就可以喝可樂來軟化胃糞石，根據美國國家醫學圖書館（NCBI）資料顯示，可口可樂單獨使用可有效溶解一半的胃植物性結石，與內視鏡治療相結合，其治愈率超過90%，但情況特別嚴重，還需要進行手術治療。可樂釋放二氧化碳氣體，胃糞石的表面會被大量的氣泡所包圍、衝擊，每天喝至少500毫升的可樂能讓胃石變軟、變小，但不可過量。偏頭痛｜醫生實測麥記可樂薯條急救偏頭痛！4食物易誘發應避免

安全吃柿4招

像柿子這樣會引起腸梗阻的水果，一定不能多吃，要注意方法安全吃

1. 避免空腹食用

空腹時胃酸濃度高，單寧酸在強酸環境下更容易與蛋白質、果膠等物質快速結合，形成不溶於水的凝塊，增加形成胃糞石的風險。

建議：最好在飯後1-2小時少量食用



2. 避免與高蛋白食物食用

柿子最好不要與蝦、蟹、魚等這類高蛋白的食物一起食用，柿子裏的單寧酸會與蛋白質在胃內形成難以消化的複合沉澱物。

柿子最好不要與蝦、蟹、魚等這類高蛋白的食物一起食用（Farhad Ibrahimzade@unsplash）

建議：吃完高蛋白食物的2個小時後再吃柿子



3. 不吃柿子皮和澀柿子

柿子的單寧酸大多集中在柿子皮，而不熟的柿子的單寧酸含量更多，吃了更容易形成胃石。

不要吃柿子皮和不熟的柿子，吃了更容易形成胃石。（HeungSoon@pixabay）

建議：挑選橙紅色均勻的柿子，顏色越鮮明、越紅（深橙紅），通常成熟度越高、甜度越好，摸上去堅如磐石的就是不熟，需放軟再吃。



4. 控制份量

不要貪多，尤其是老年人、小孩，或者腸胃不好以及曾做過腸胃道手術的人，吃柿子要更加注意。

建議：一天吃一個柿子就好

