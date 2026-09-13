吃牛油果熱量超標？營養師揭過量食用等同喝油　每次上限吃多少？

牛油果（酪梨）因口感滑順、營養豐富，成為健康飲食的熱門食材，但台灣營養師楊斯涵提醒，牛油果雖含有優質油脂，若份量控制不當或搭配錯誤，不僅無法達到健康效果，還可能攝取過多熱量。掌握產季、份量與搭配方式，才是吃對牛油果的關鍵。



台灣牛油果產季從每年6月延續至隔年2月，其中7至10月品種最豐富、供應量也最充足。牛油果屬於採收後才會逐漸後熟的水果，剛買回家時果肉偏硬屬正常現象，放在室溫等外皮顏色變深、輕壓略有彈性時再食用風味最佳。若已熟透但尚未食用，移入冰箱冷藏可延緩過熟速度。

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牛油果雖然是水果，營養組成卻與一般水果截然不同。每100克牛油果果肉約含160大卡、15克脂肪及6至7克膳食纖維，脂肪含量遠高於其他水果，且以單元不飽和脂肪酸為主。楊斯涵說明，牛油果可作為奶油、美乃滋或沙拉醬的替代選擇，但她強調，好油脂仍是油脂，熱量並不低，吃牛油果的正確觀念是「取代」原本餐點中較不理想的油脂，而非在原有飲食之外額外多吃一整顆。

牛油果另一項容易被忽略的功能，是幫助其他食物中的脂溶性營養素吸收。類胡蘿蔔素、葉黃素及維生素（維他命）A、D、E、K都需要脂肪協助吸收，因此牛油果與蔬菜搭配食用，效果遠比單獨吃更好。楊斯涵指出，番茄含有茄紅素與β-胡蘿蔔素，經切碎或加熱後細胞結構破裂，茄紅素更容易釋出，再搭配牛油果中的脂肪，吸收效率明顯提升。

紅蘿蔔、南瓜蒸煮後搭配牛油果，同樣有助β-胡蘿蔔素釋放；菠菜、地瓜葉（番薯葉）、青花菜（西蘭花）等深綠色蔬菜做成沙拉時，加入約四分之一顆牛油果，可提供足夠脂肪幫助葉黃素與維生素K吸收，同時減少額外淋醬的需求。

台灣常見的牛油果牛奶通常加入砂糖、蜂蜜或煉乳，楊斯涵提醒，這類飲品喝起來香甜順口，卻容易同時攝取大量糖分與熱量。若想製作牛油果飲品，建議改以無糖鮮奶、無糖豆漿或無糖優格（乳酪）為基底，用香蕉或少量水果帶出自然甜味，避免額外添加糖。

在食用份量上，楊斯涵建議一般成人一次以約四分之一顆中型牛油果或50克果肉為參考，若當餐已有堅果、起司、油煎食物或大量烹調油，牛油果份量應再酌減。有慢性腎臟病或血鉀偏高者，食用前應先依個人病況與檢驗數值評估。

楊斯涵推薦的牛油果餐組合為：牛油果搭配番茄或紅蘿蔔、深綠色蔬菜，再加上蛋白質食物，例如菠菜牛油果番茄雞肉沙拉、全麥吐司搭配牛油果番茄水煮蛋，或南瓜牛油果豆腐青花菜。這樣的搭配不僅能攝取牛油果的好油脂與膳食纖維，也能同時補充蔬菜中的類胡蘿蔔素、葉黃素，以及豆魚蛋肉類提供的蛋白質，兼顧營養吸收與熱量控制。

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