牛油果｜變黑還能吃？營養師教辨4種變黑牛油果1情況即掉+防黑4招

牛油果變黑還能吃嗎？當你切開牛油果，發現果肉變黑時，許多人都會擔心是否還能食用。牛油果發黑原來不一定是壞，還能不能吃應根據那些情況來判斷？



中國首批註冊營養師及復旦大學營養學碩士李靚莉，在個人《小紅書》帳號分享指出，牛油果變黑是否可食用原來要看情況，她提出首先要分辨變色原因及狀況。最重要的是靠氣味來辨別是否變壞。

中國首批註冊營養師及復旦大學營養學碩士李靚莉（zaih）

1. 牛油果肉顏色變深

如果你切開牛油果，發現果肉的顏色變深，別擔心，這多半是它過熟的跡象。這是因為在牛油果成熟的過程中，果肉裡的葉綠素會逐漸分解，使得原有的綠色變淡，顏色變深。只要果肉聞起來沒有異味、質地也沒有變爛，通常都還是可以安全食用的。

2. 切開後變色

這一種是最常見的原因，像切開的蘋果、香蕉一樣，放一會就會變黃。這是因為果肉中的多酚氧化酶（PPO）與空氣中的氧氣接觸後，會發生氧化反應，生成了黑褐色或茶褐色的色素。這是正常的自然現象，並非代表牛油果已經變質。

3. 牛油果肉有黑點或黑絲

可能是被凍傷，牛油果是熱帶水果，不耐低溫。當它被放進5°C以下的冰箱裡太久，就會出現「冷害」。這會導致果肉有黑點或黑絲，甚至出現空洞或腐爛，這是細胞受損破裂的結果。

不過，如果只是外觀和口感受到影響，通常還是可以食用的，因為低溫損傷本身不會影響食品安全。但如果果肉出現異味且大量變黑，質地變得黏稠或有發霉跡象，就表示牛油果已經腐爛，不能食用。

4. 變黑兼有怪味

牛油果變黑並伴随怪味通常表明已腐爛變質，不能食用。

針對網友「這種呢？打開裏面是好的」的提問，營養師回應「有點危險」，引發了熱烈討論。

牛油果保存｜4招延緩變黑

1. 檸檬汁

為了防止牛油果切開後氧化變黑，可以立即在其表面塗抹檸檬汁。檸檬汁中的維他命C能有效阻止氧化反應，這是一種簡單又實用的保鮮方法。塗抹後，將牛油果放入雪櫃冷藏，保鮮效果會更好。

2. 隔絕空氣

要保存切開的牛油果，最有效的方法是將其與空氣隔絕，以防止氧化。除了用保鮮膜緊緊包裹或放入密封容器中冷藏外，如果家中有真空包裝機，也可以將牛油果進行真空包裝。在真空環境下，牛油果幾乎完全不接觸空氣，能延緩變黑，也能達到更好的保鮮效果。

3. 洋蔥

將牛油果和洋蔥片一同放入密封容器中，然後再放進冰箱冷藏。這種方法能有效減緩牛油果的氧化速度。洋蔥所釋放的硫化合物氣體能幫助保護牛油果，防止其變黑。

4. 搽油

在牛油果切面上塗抹一層薄薄的植物油，如橄欖油，可以形成一層隔絕空氣的保護層，有效防止氧化。為了不影響牛油果本身的風味，建議選擇味道較淡的植物油。塗抹後，應將牛油果用保鮮膜包好，或放入密封容器中，再連同容器一起存放在冰箱冷藏，這樣能達到更好的保鮮效果。

牛油果催熟｜最快2分鐘成功

1. 蘋果、香蕉

想要加速牛油果成熟，一個最簡單的方法是將它與成熟的蘋果或香蕉一起放入紙袋中，並置於室溫下。這是因為蘋果和香蕉會釋放大量的乙烯氣體，這種氣體會激發牛油果自身的乙烯產量，從而大大加快其成熟速度。

這個過程一般只需一到兩天。由於速度很快，建議將它們放在顯眼的地方，以便隨時檢查，避免牛油果過熟。

2. 大米

將未成熟的牛油果完全埋入未煮熟的米中，可以利用米粒困住牛油果自然釋放的乙烯氣體，從而加速它的成熟。

3. 空氣炸鍋

將牛油果用錫箔紙包好，放入已預熱至200°C的空氣炸鍋中加熱約10分鐘。之後，讓它自然冷卻。這種方法能有效加速牛油果成熟，但要小心別加熱過度，以免影響口感。

4. 焗爐

將未切開的牛油果用錫紙包好，放在烤盤上，然後放入已預熱至90°C的焗爐中烘烤。通常，烘烤10分鐘就足以讓牛油果變軟。但如果牛油果還非常硬，可能需要更長時間，建議每5分鐘檢查一次，直到達到你想要的軟度。

5. 微波爐

將牛油果切半、去核後，用微波爐專用的保鮮紙包好，然後以高溫微波加熱2分鐘。這種方法非常適合應急，讓你可以立即享用牛油果。