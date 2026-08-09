Threads爆紅暴食後悔水解膩去水腫？營養師揭藏3大風險+4類人不宜

暴食後悔水號稱比美式咖啡更能消水腫，喝完體重下降，真的代表有用嗎？營養師解析排水效果、常見比例與高鉀風險。



火鍋、燒肉或吃到飽結束，隔天站上體重計發現數字增加，不少人會急著尋找消水腫、清腸胃的方法。近期一款先在小紅書等海外社群掀起討論、再紅進台灣的「暴食後悔水」，正在Threads、Instagram等平台受到關注。這款飲品由椰子水、抹茶粉與無糖豆漿調製而成，號稱大餐後喝一杯，就能幫助解膩、排水，甚至讓體重快速回落。

不過，喝完變輕不代表脂肪真的減少！台灣Cofit營養師林岑指出，這款飲品帶來的體重變化，主要可能與排尿及水分流失有關，無法抵銷大餐吃下的熱量。號稱比美式咖啡更有感的「暴食後悔水」，究竟為什麼會讓人短暫變輕，哪些人跟風前更要小心？

暴食後悔水怎麼做？椰子水、抹茶、豆漿比例一次看

「暴食後悔水」又被稱為「抹茶椰子豆奶」，近期在中國小紅書、香港、馬來西亞與台灣社群都引發討論。部分貼文以「消水腫比美式咖啡更有感」為賣點，馬來西亞也有創作者分享實測或改良版本，吸引不少網友在火鍋、燒肉或吃到飽後跟著調製。

「暴食後悔水」以無糖豆漿、椰子水與抹茶粉調製。（網路溫度計）

目前社群流傳較常見的比例為：

無糖豆漿200毫升

無加糖椰子水100毫升

無糖抹茶粉1至2小匙



做法是先用少量常溫水將抹茶粉攪拌均勻，再加入無糖豆漿與椰子水混合。網路流傳版本的容量與比例不一，並沒有統一配方。

喝完體重變輕有原因 排掉的多半不是脂肪

大餐隔天體重突然增加，不代表增加的重量全是脂肪。林岑營養師指出，除了腸胃道內尚未消化的食物，火鍋、燒烤、炸物等高鈉飲食，也容易使水分暫時滯留體內，造成浮腫與體重上升。

「暴食後悔水」中的椰子水與豆漿含鉀，抹茶則含咖啡因，可能讓部分人增加排尿。喝完後體重下降，減少的主要是水分，不能據此判斷體脂肪已經降低。

脂肪變化仍取決於一段時間內的熱量攝取與消耗，一杯飲品無法排出已攝取的熱量。大餐後不必因隔天的單次數字過度焦慮，觀察一段時間的平均體重更有參考價值。

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天然配方不等於零負擔 糖、咖啡因與鉀都要算

椰子水、抹茶與無糖豆漿看似都是相對天然的材料，但「無糖」不等於零熱量，天然食材也不代表可以不受限制地大量飲用。

林岑營養師提醒，不建議把「暴食後悔水」當成白開水，更不應為了快速消水腫，在大餐後一次喝下大量飲品。隨著飲用量增加，糖、熱量、咖啡因與鉀的攝取也會同步提高，可能帶來以下3項風險。

風險一：椰子水、無糖豆漿仍有熱量

椰子水本身含有天然糖分與熱量；無糖豆漿雖然沒有額外添加糖，也不是零熱量飲品。

若吃完大餐後，再喝下一大杯由椰子水與豆漿調製的飲料，當天的總熱量仍可能繼續增加。若使用調味椰子水、加糖豆漿、含糖抹茶粉，或另外加入蜂蜜、糖漿，實際攝取的糖與熱量還會更高。

所謂「越喝越胖」，不是指偶爾喝一杯就一定增加脂肪，而是長期把它當水喝，或每次聚餐後都大量飲用，可能持續累積額外熱量，反而不利於體重管理。

風險二：抹茶咖啡因可能刺激腸胃

抹茶含有咖啡因。對咖啡因敏感、腸胃較敏感或平時容易心悸的人，若空腹或大量飲用，可能出現胃部不適、心悸、腹瀉或睡眠受到影響等狀況。

有些人喝完後覺得「清腸很有感」，實際上也可能是咖啡因刺激腸胃後產生的排便變化，不能將腹瀉或頻繁排便視為排油、減脂的證明。

若聚餐時間已接近晚上，也要留意抹茶中的咖啡因可能影響當晚睡眠。

風險三：大量攝取鉀未必適合所有人

健康腎臟通常能調節日常飲食中的鉀，將多餘的鉀排出；當腎功能下降，身體排除與調節鉀的能力可能受到影響，增加高血鉀風險。

「暴食後悔水」同時使用椰子水、豆漿與抹茶，整杯飲品的鉀含量會隨品牌、容量及調製比例而改變。健康成人偶爾適量飲用通常不必過度恐慌，但不能因此認為喝得越多，排水效果就會越好。

林岑營養師提醒，腎功能較差者若大量攝取高鉀飲品，可能增加高血鉀風險，尤其是以下族群更要留意：

1. 慢性腎臟病或曾有高血鉀者

2. 合併糖尿病、心臟衰竭或腎功能異常者

3. 使用ACE抑制劑、ARB或保鉀利尿劑者

4. 曾被醫療人員要求限制鉀攝取者



上述族群不宜為了消水腫自行大量飲用，是否需要限鉀應依腎功能、抽血結果與醫療人員建議調整；若不確定用藥是否影響血鉀，也不要自行停藥。

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聚餐吃太多怎麼補救？大餐後飲食與運動這樣調整

大餐後覺得胃脹、口渴或體重增加，不需要立刻禁食、狂灌排水飲品，也不必靠高強度運動補償。林岑營養師表示，比起追求隔天體重快速下降，更重要的是讓飲食與活動回到正常節奏。

可先從3件事調整：

1. 正常補水

依口渴程度喝白開水，接下來幾餐少喝濃湯、火鍋湯，並減少醬料、醃製品與加工食品。

2. 餐後散步

身體狀況允許時，可輕鬆走動10至30分鐘，減少久坐並幫助穩定餐後血糖。

3. 恢復正常飲食

下一餐可依實際飢餓程度調整分量，多選蔬菜、豆魚蛋肉類與適量全穀雜糧，避免因前一餐吃多而過度補償。若平時有執行168斷食，也應依個人身體狀況與原有飲食安排進行。

用餐可依「水、肉、菜、飯、果」順序進食，兼顧飽足感與餐後血糖管理。（網路溫度計）

聚餐前也不用整天挨餓，用餐時可依「水、肉、菜、飯、果」順序進食，並控制甜點與含糖飲料分量。林岑營養師提醒，短暫排尿、排便或體重下降，不代表脂肪真的減少；偶爾一頓大餐不會決定長期體態，回到規律飲食與適度活動，比事後尋找「補救飲品」更實際。

暴食後悔水有效嗎？5個常見問題一次解答

暴食後悔水比美式咖啡更有效嗎？ 目前沒有足夠證據證明「暴食後悔水」的排水或減重效果比美式咖啡更好，兩者也都不能直接減少脂肪。

不加糖與奶的美式咖啡主要提供咖啡因，熱量通常較低；暴食後悔水除了抹茶中的咖啡因，椰子水與豆漿還會帶來糖分、熱量、蛋白質與鉀。飲用後是否排尿增加，仍會受到飲用量、咖啡因耐受度、水分攝取及腎功能影響。 喝暴食後悔水可以清腸排油嗎？ 不可以。抹茶中的咖啡因可能刺激部分人的腸胃，使排便次數增加，但排便或腹瀉不等於將油脂及熱量排出。若飲用後持續腹瀉、心悸或胃部不適，應停止飲用。 大餐後體重增加就是變胖嗎？ 不一定。大餐後的體重可能包含尚未消化的食物重量，也會受到高鈉飲食造成的水分滯留、飲水量與排便狀況影響。單次量測無法判斷增加的重量有多少來自脂肪，觀察一段時間的平均體重更有參考價值。 暴食後悔水什麼時候喝比較好？ 「暴食後悔水」沒有經過證實的最佳飲用時間，也不需要在大餐後刻意飲用。若只是口渴，正常補充白開水即可；對咖啡因敏感或容易失眠者，也不宜在傍晚或晚上大量攝取抹茶。 暴食後悔水喝太多會怎樣？ 大量飲用可能增加糖、熱量、咖啡因與鉀的攝取。部分人可能出現胃部不適、心悸、腹瀉或睡眠受影響；腎功能不佳、曾有高血鉀，或使用可能升高血鉀藥物者，更不宜自行大量飲用。

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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